Selvaggia Lucarelli manda un messaggio alla Bortone: “Samuel Peron mente”

Un messaggio in diretta di Selvaggia Lucarelli inviato sul telefonino di Serena Bortone: "Samuel Peron mente"

Selvaggia Lucarelli segue tutto ciò che riguarda Ballando con le Stelle e l’esclusione alla finale di Biagiarelli, ovvio lei è non solo giudice del dance show ma anche la compagna di Lorenzo. Serena Bortone anche oggi aveva ospiti una parte del cast di Ballando, presente come sempre Samuel Peron che ha detto la sua su Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, poco dopo è arrivato il messaggio di Selvaggia sul cellulare della Bortone. Peron non ha dubbi: la coppia che non ha raggiunto la finale ha fatto un ottimo lavoro ma pensa anche che siano stati penalizzati perché lui è il fidanzato di Selvaggia. Non è questo ad avere fatto scattare la giornalista e giudice ma altro.

Samuel Peron e i voti altissimi a Biagiarelli

“Bisogna precisare che non è stata la giuria a buttarlo fuori, è stato il giudizio popolare. La giuria ha sempre dato voti altissimi a Lorenzo. Siccome Selvaggia ha fatto ben 7 edizioni di Ballando con le stelle, sa bene che si può innescare questa dinamica di essere figlio, fratello, fidanzato di… ma in senso positivo o negativo. Se balli benissimo ma non piaci a casa non vai avanti”.

Ed ecco che il tempo di scrivere e arriva alla Bortone il messaggio della Lucarelli. “Non dici il vero Samuel perché Lorenzo è sempre stato bassissimo in classifica. Iva è stata votata pochissimo dal pubblico a casa ma è arrivata in finale con i tesoretti quindi Lorenzo è fuori perché non è stato salvato dalla giuria, a differenza della Zanicchi. A me sta bene ma bisogna essere sinceri” questo il messaggio di Selvaggia che smentisce il maestro di ballo e che ancora una volta ci tiene a precisare tutto ma resta il suo punto di vista.

“Io ricordo che lui a livello di giudizio dei giudici prendeva sempre dei gran bei voti. Io e iva, 0, 3, 4...”è la risposta di Samuel Peron. Chiude Serena Bortone ricordando che è un gioco.