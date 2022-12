BellaMa’ stupisce il pubblico di Rai 2: oggi intervista a Babbo Natale

Oggi 23 dicembre 2022 puntata speciale di BellaMa': Pierluigi Diaco intervista Babbo Natale

Tenetevi forte perchè oggi, 23 dicembre 2022, Pierluigi Diaco farà una clamorosa sorpresa al pubblico di Rai 2. Gli auguri di BellaMa’ saranno davvero unici. Prima di Natale, il conduttore di Rai 2 regalerà ai telespettatori che seguono il suo programma una intervista davvero diversa dal solito. In questi giorni abbiamo visto nel suo studio Loredana Lecciso, Rosanna Banfi, persino il Mago Otelma. Ma con l’intervista di oggi si va oltre. Nello studio di BellaMa’ per l’ultima puntata prima del Natale, Pierluigi Diaco intervista niente poco di meno che, Babbo Natale. A quanto pare, a poche ore dalla consegna di tutti i regali, in tutto il mondo, Babbo Natale ha anche trovato il tempo per essere ospite della trasmissione di Rai 2 e partecipare al talk con tutti i protagonisti di BellaMa’. Ve lo sareste mai aspettato? Ma questa non è la sola sorpresa che il pubblico riceverà nel periodo di Natale. Infatti la trasmissione, che ha già cambiato pelle più di una volta , in questi giorni di festa si vestirà in modo diverso. Il 27 dicembre ad esempio è prevista una super tombolata nello studio di Rai 2 e il 6 gennaio, ci sarà un’altra intervista speciale. Infatti, dopo aver ospitato Babbo Natale, Diaco, non poteva che avere in studio anche La Befana, che sarà protagonista della puntata in onda nel giorno dell’Epifania.

BellaMa’ approfitterà di Canale 5 spenta?

Diaco ha un vantaggio che potrebbe sfruttare in questi giorni: l’assenza di Uomini e Donne su Canale 5. Potrebbe approfittare del palinsesto spento di Canale 5 per conquistare qualche punticino di share in più e convincere i telespettatori a sintonizzarsi su Rai 2. Vi racconteremo nei prossimi giorni se avrà compiuto questa missione.

Vi ricordiamo intanto che BellaMa’ ci aspetta oggi con l’intervista a Babbo Natale e poi si torna anche la prossima settimana, dopo Natale. Vi auguriamo anche noi, buone feste.