BellaMa’, Ore 14, I fatti vostri insieme per i saluti di Natale contro le malelingue ma Fiorello dorme

I volti più amati di Rai 2 si riuniscono per i saluti di Natale: Ore 14, BellaMa', I fatti vostri insieme contro le malelingue ma manca Fiorello

Nei minuti finali della puntata di Ore 14 in onda oggi su Rai 2, Milo Infante si è collegato con i suoi “vicini di casa” per dare un saluto insieme a tutto il pubblico della rete. Ore 14 è uno dei programmi più visti di questa stagione televisiva, insieme anche a I Fatti vostri. Salvo Sottile e Anna Falchi stanno facendo, per la seconda stagione consecutiva, grandi numeri. Diverso il discorso per Diaco che con il suo BellaMa’, zoppica. Ma la rete si rinnova e BellaMa’ ormai fa parte di questo palinsesto che strizza l’occhio anche ai più giovani. Negli ultimi mesi, in più di una occasione, si è detto che tra i conduttori, in particolare tra Infante e Diaco, non corresse buon sangue e oggi, con gli auguri di Natale fatti in modo corale, i due professionisti, hanno deciso di smentire le tante voci circolate. In realtà, chi segue Ore 14 sa bene che Milo Infante ha il dente avvelenato, a causa del fatto che ogni giorno il programma inizia in un orario diverso. La cosa non dipende in nessun modo da Diaco, che proprio come succedeva lo scorso anno con Bianca Guaccero, fa una piccola preview di Bellama prima di Ore 14. Il problema semmai è da riscontrare con le dirette precedenti, che rubano sempre qualche minuto a chi viene dopo. Nessuna faida quindi tra Milo Infante e Diaco tanto che, il conduttore di Ore 14, il 3 gennaio sarà il protagonista della puntata di BellaMa’, come ha annunciato oggi Diaco in diretta. “ A dispetto di quello che dicono i maligni, siamo tutti qui per fare gli auguri di Natale insieme, c’è mezza Rai 2” ha detto Milo Infante che a sorpresa ha invitato anche Salvo Sottile e Anna Falchi per gli auguri al pubblico.

Fiorello il grande assente

Milo Infante ha poi spiegato che avrebbe voluto fare anche un’altra sorpresa a tutto il pubblico e avere Fiorello. Gli ha mandato un messaggio ma forse il comico non lo ha letto. Ci ha pensato Diaco a prendere le difese di Fiorello, vero mattatore con Viva Rai 2 che ha riacceso il mattino della rete. “Devo dire che so per certo che Fiorello dorme a quest’ora” ha spiegato Diaco. “Che io sappia, dopo la riunione di redazione che fa intorno alle 13 se ne va poi a dormire e non si sveglia prima delle 17″ ha spiegato il conduttore di BellaMa’ per giustificare l’assenza di Fiorello.

Anche Monica Leofreddi ha preso le difese di Fiorello: “Prima che iniziasse Ore 14, Fiorello ci guardava tutti i giorni, me lo ha detto Susanna”.

Vi ricordiamo che BellaMa’, I fatti vostri e Ore 14 non vanno in vacanza! Oggi i saluti solo per esigenze di rete ma domani tutti i programmi saranno regolarmente in onda e succederà lo stesso il 26 dicembre.