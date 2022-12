Carolyn Smith: “Non ho mai attaccato Lorenzo Biagiarelli” è la sua risposta a Selvaggia

Carolyn Smith a Oggi è un altro giorno dice la sua verità su Lorenzo Biagiarelli

A Oggi è un altro giorno la giuria di Ballando con le Stelle, prima tutte Carolyn Smith, e ovviamente si parla anche degli assenti, prima tra tutte Selvaggia Lucarelli. Dalle coreografie finte, i balli che non sprigionavano emozioni, al dire che Lorenzo Biagiarelli è sempre un po’ meccanico, la polemica non termina e Carolyn Smith fa notare che la giuria è composta da 5 persone. “Io parlo per me perché tutti parlano della giuria. Io sono sempre stata il migliore giudice per Lorenzo Biagiarelli. Io ho sempre detto che è bravissimo ma due volte gli ho detto che doveva lasciarsi andare, la terza che c’era il terzo incomodo perché Lorenzo mentre ballava guardava sempre Selvaggia. Quando ho detto che non c’è l’anima è un modo mio per esprimermi nel ballo ma non è che non ha anima, non veniva fuori l’anima. Non c’era l’interpretazione extra ma le coreografie erano perfette ed è stato uno dei migliori concorrenti e io non ho mai attaccato lui”.

Carolyn Smith a Oggi è un altro giorno

Serena Bortone legge il lungo post che Selvaggia Lucarelli dice di aver scritto per difendere se stessa ma dove parla di tutto quello che secondo lei il compagno ha subito a Ballando con le Stelle 2022. La Bortone aveva invitato anche lei oggi come altre volte ma non c’è in studio, però segue la puntata da casa.

“Proviamo a mettere anche un video anche sulle cose belle che abbiamo detto di Lorenzo e non di tutte le cose che sono state interpretate in un certo modo. Noi l’abbiamo sempre fatto vincere e non è mai stato eliminato dalla giuria ma dal pubblico” ed è sempre Carolyn Smith a parlare.

“Di certo come ballo meritava più lui di Iva ma la Zanicchi è stata talmente potente ed empatica con il pubblico da andare avanti” le fa eco Ivan Zazzaroni. Anche stasera non sarà la giuria a giudicare ma il pubblico.