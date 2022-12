E’ sempre mezzogiorno non si ferma: Antonella Clerici fa compagnia al pubblico di Rai 1

E' sempre mezzogiorno in onda anche tra Santo Stefano e Capodanno: Antonella Clerici non si ferma

Ottimi gli ascolti di E’ sempre mezzogiorno nell’ultimo periodo. Il programma di Antonella Clerici ha riportato la fascia del mezzogiorno di Rai 1 su grandi numeri e allora, perchè fermarsi? E’ sempre mezzogiorno ci aspetta anche durante le feste e non mancheranno le ricette del “recupero” o altre idee per il cenone della vigilia di Capodanno. Che ne dite ad esempio del “pandoramisù”? Come si fa il pane “all’avanzo”? E quali sono i segreti di un cotechino artigianale? Passato il Natale, ricomincia “È sempre mezzogiorno!”, il programma condotto da Antonella Clerici, prodotto in collaborazione con Stand by me, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre alle 11.55 su Rai 1. I giorni di festa che portano al Capodanno saranno caratterizzati da tante ricette all’insegna della tradizione o originali e rivisitate. Ma vediamo che cosa succederà nelle prossime puntate del programma di Rai 1.

E’ sempre mezzogiorno non si ferma dopo Natale



Negli studi Rai di Milano si alternerà l’allegra brigata di chef del programma. Tra gli altri, ci saranno: il cuoco Federico Fusca; Ivano Ricchebono da Genova; Mauro e suo figlio Mattia Improta, da Napoli; Davide Nanni con le sue ricette a contatto con la natura. Non solo: accenderanno i fornelli anche la cuoca altoatesina Barbara de Nigris; il simpaticissimo Daniele Persegani; la pugliese Antonella Ricci e la amatissima “zia Cri”, ovvero Cristina Lunardini. Previsti come sempre tanti giochi telefonici, che mettono in palio buoni spesa. E collegamenti con produttori delle eccellenze italiane. Al fianco di Antonella Clerici ci saranno come sempre o componenti del cast del programma: Giovanna Civitillo e Lorenzo Biagiarelli; il maestro panificatore Fulvio Marino; il factotum di studio Alfio Bottaro e la nutrizionista Evelina Flachi.

Appuntamento quindi a lunedì con una nuova puntata del programma di Antonella Clerici. Vi ricordiamo che anche Oggi è un altro giorno e La vita in diretta andranno regolarmente in onda.