Ascolti della Befana: vince Rai 1 con Amadeus e la Lotteria Italia, flop Canale 5

Serata fortunata per Rai 1: gli ascolti del 6 gennaio 2023 premiano Amadeus. Quasi in 5 milioni per lo speciale lotteria Italia

Una serata come sempre all’insegna della risata quella del 6 gennaio 2023 su Rai 1 in attesa dell’estrazione del biglietto vincente e degli abbinamenti finali! Anche per l’edizione 2022-2023 la Lotteria Italia ha conquistato lo studio de I soliti ignoti con una puntata speciale piena di ospiti e divertimento, con Amadeus mattatore. Insieme a lui Antonella Clerici, Alessia Marcuzzi, Gigi d’Alessio e gli altri ospiti che hanno animato questa serata. Gli ascolti tv del 6 gennaio 2023 hanno premiato la puntata speciale de I soliti ignoti? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto che ci rivelano chi ha vinto nella serata di ieri. Il pubblico, secondo i dati auditel relativi al prime time del 6 gennaio, ha scelto Rai 1 con il programma di Amadeus vicino al 30% di share. Un altro ottimo risultato per Rai 1 che riparte alla grande nel 2023. Precisamente davanti alla tv ieri c’erano 4.813.000 spettatori con il 28.7% share.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati auditel del 6 gennaio 2023

Ottimi gli ascolti per Amadeus che il 6 gennaio 2023 con la puntata speciale de I soliti ignoti si avvicina ai 5 milioni di spettatori. Precisamente ieri 4.813.000 spettatori con il 28.7% share. Su Canale 5 il film Il giorno più bello del mondo ha raccolto davanti al video 1.686.000 spettatori pari al 10.4% di share.

Non particolarmente brillanti gli ascolti delle altre reti, che il 6 gennaio sia un giorno di festa e di ponte, si vede eccome. Su Rai 2, La Befana vien di notte 756.000 telespettatori, share 4,3%. Su Italia 1 il film Batman v Superman: Dawn of Justice è stato visto da un netto di 674.000 telespettatori, share 4,1%. Su Rete 4 il film Shall we dance? ha registrato 670.000, 4%. Su Rai 3 il docufilm I magnifici 4 della risata è stato visto da 599.000 telespettatori, share 3,4%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 523.000 telespettatori, share 3%. Su La7 il doc Elisabetta segreta ha ottenuto 335.000 telespettatori, share 2,5%. Su Tv8 il film Super 8 245.000, 1,4%.