Teo Mammuccari, il monologo a Le Iene: “Pensate ai vostri figli”

Teo Mammuccari nel monologo a Le Iene racconta la sua sofferenza di padre, le parole della figlia

Tra i celebri monologhi a Le Iene non poteva mancare quello di Teo Mammuccari. Ieri sera è toccato a lui, al tema sui figli di genitori separati. Ogni protagonista in ogni puntata del programma ha portato la sua esperienza e Teo Mammuccari mentre si tormenta le mani confida la sofferenza del passato, quando si è separato dalla madre di sua figlia Giulia, da Thais Wiggers. Non è stato semplice per entrambi e il conduttore non l’ha mai nascosto, ma è ai figli che bisogna pensare e l’ha capito, l’hanno capito dopo qualche anno. Nel programma di Italia 1 Mammuccari per la prima volta confida tutta la sofferenza e il percorso che ha portato oggi lui, Thais e Giulia ad essere una famiglia anche se mamma e papà non stanno più insieme. Non è solo la sua esperienza ma quella di tantissimi genitori separati ed è a loro che Teo si rivolge. “Quando due persone che hanno un figlio si separano si soffre sempre… Io avevo meno certezze di lei… La mamma è sempre la mamma ma anche un padre è sempre il padre, mi ripetevo, ma non suonava altrettanto bene”.

Teo Mammuccari non ha visto sua figlia Giulia per tre anni

“Non ho visto mia figlia per tre anni, era in Brasile con la madre, la madre è sempre la madre…”. Lo dice ricordando quel dolore, la mancanza di sua figlia, evidentemente anche il rancore tra lui e l’ex compagna. Poi hanno capito entrambi, Teo Mammuccari oggi ringrazia Thais Wiggers.

“Anche grazie alla mamma che dopo quei tre anni in Brasile ha capito che non poteva essere una buona mamma se restava lì in Brasile e non mi permetteva di essere un buon padre” ma sa che non tutti i figli e i papà hanno la stessa fortuna. L’ex velina di Striscia la notizia con cui ha avuto la storia d’amore che ha fatto nascere la loro Giulia ha avuto la sensibilità giusta. Una volta la figlia gli ha detto che era colpa sua, che se non ci fosse stata lei il papà non avrebbe avuto problemi. Lì ha capito che quando due si separano non devono pensare ai loro problemi ma ai loro figli. Mammuccari ripete che lui è stato fortunato, che alla fine la sua ex compagna ha capito, insieme hanno capito. Si augura che per tutti i separati con figli possa essere così.