Ascolti tv, per The Voice Senior quasi in 4 milioni. Fosca Innocenti 2 resta indietro

Antonella Clerici è la regina del venerdì sera: The Voice Senior vola con quasi 4 milioni di spettatori. Ecco i dati di ascolto del 13 gennaio 2023

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto visto che al venerdì sera sia Rai 1 che Canale 5 propongono due cose molto diverse ma nuove per la programmazione del prime time. Chi ha vinto la gara degli ascolti del 13 gennaio 2023? Su Rai 1 la prima puntata di The Voice Senior con Antonella Clerici e tutta la sua brigata. Su Canale 5 invece la prima puntata di Fosca Innocenti 2 la fiction con Vanessa Incontrada. I dati auditel relativi agli ascolti di ieri sera ci rivelano che a vincere è Rai 1 con la prima puntata di The Voice Senior vicina ai 4 milioni di spettatori che stacca Canale 5 con 8 punti di share di differenza.

Su Rai 1 il programma di Antonella Clerici è tornato con la stessa eleganza e lo stesso garbo che lo contraddistingue. Non ci sono polemiche sterili, non ci sono litigate. Un po’ come succede con Bake Off su Real Time. Si può fare un talent e un programma da prima serata, con una gara, senza che ci siano discussioni, litigi, inutili siparietti magari anche scritti a tavolino. Si possono raccontare storie e dare leggerezza e divertimento al pubblico che a casa sta sul divano a godersi una serata poco impegnativa.

Su Canale 5 Vanessa Incontrada è tornata. Va detto che Fosca Innocenti, non è la migliore della fiction in cui l’attrice ha recitato, anzi. Già lo scorso anno le lacune si erano notate e la seconda stagione non ha cambiato molto rispetto alla prima. A Mediaset piace così, e come si suol dire, contenti loro, contenti tutti.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati del 13 gennaio 2023

3 milioni e 777mila spettatori e il 23.30% di share per la prima puntata di The Voice. Quasi 4 milioni di spettatori, ottimi debutto quindi per il programma di Rai 1. La seconda stagione di Fosca Innocenti segna con la prima puntata 2.568.000 telespettatori, share 15.3%.

Su Rete 4 Quarto Grado fa 1.152.000, 8%. Su Italia 1 il film Safe è stato visto da un netto di 1.337.000 telespettatori, share 7.2%. Su Rai 2 NCIS 793.000 telespettatori, share 4.1%, ed NCIS Hawaii 649.000, 3.6%. Su Rai 3 la docuserie Lotta Continua è stata vista da 578.000 telespettatori, share 3.1%. Su La7 Speciale Eden – Un pianeta da salvare 380.000 telespettatori, share 2.4%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 528.000 telespettatori, share 2.9%.