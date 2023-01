Ascolti tv, C’è posta per te fa il bis: Maria de Filippi batte ancora Tali e quali

C'è posta per te vince per la seconda settimana con quasi 5 milioni di spettatori: ecco i dati di ascolto del 14 gennaio 2023

Nuova sfida al sabato sera tra Tali e quali e C’è posta per te: chi ha vinto il 14 gennaio 2023? La prima sfida aveva visto trionfare Canale 5 senza nessuna difficoltà con C’è posta per te vincente al suo debutto ( nonostante gli ascolti in calo rispetto alle passate edizioni). Difficile fare un confronto con il 2022 e con il 2021 visto che per due anni gli italiani sono stati costretti a restare in casa per via del lockdown e la platea in prima serata era molto diversa. Ma il calo, in numero di spettatori, è stato evidente. E questa settimana invece, come sono andate le cose? I dati auditel relativi agli ascolti del 14 gennaio 2023 ci rivelano che a vincere è stato ancora C’è posta per te con quasi 5 milioni di spettatori. Pubblico in aumento rispetto a sabato scorso. Era prevedibile: il ponte della Befana ha portato molti spettatori fuori la passata settimana. Ed ecco quinci che Maria de Filippi vola oltre il 30% di share e su Rai 1, proprio perchè c’erano più spettatori davanti alla tv, cresce Tali e quali che supera il 20% di share. Rai 1 probabilmente dal programma di Carlo Conti si aspettava proprio questo contro l’imbattibile C’è posta per te.

Ma vediamo adesso nel dettaglio i numeri e i dati di ascolto della prima serata del sabato sera che vede quindi C’è posta per te vincente per due sabato consecutivi.

Ascolti tv: ecco i dati auditel della prima serata 14 gennaio 2023

Tali e Quali, in onda dalle 21:33 alle 00:11, è stato visto il 14 gennaio da una media di 3.508.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:26 alle 00:37, si porta a casa la seconda vittoria consecutiva con una media di 4.895.000 spettatori con uno share del 30.4%. Ottimi quindi i numeri per questa seconda puntata di C’è posta per te. Con la pandemia alle spalle, il sabato sera ha ancora la sua regina ed è Queen Mary.

Per quanto riguarda le altre reti: Su Italia1 Cattivissimo me 3 fa 957.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Città Segrete sigla 996.000 spettatori con il 5.8%.

Su Rai2 Blue Bloods media di 794.000 spettatori (4.1%).Su Rete4 Ore 15:17 – Attacco al treno totalizza un a.m. di 618.000 spettatori (3.3%). Su La7 Sotto il segno del pericolo ha registrato 465.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 309.000 spettatori (1.6%) e 4 Hotel 294.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Costa Concordia – Trappola in mare è seguito da 246.000 spettatori (1.3%).