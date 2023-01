Ascolti tv: cresce Boomerissima su Rai 2, vince Rai 1

E' Rai 1 la rete più vista in prima serata con Il nostro generale, Canale 5 resta indietro mentre Boomerissima cresce su rai 2: ecco i dati

Come sono andati gli ascolti nella serata del 17 gennaio 2023? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel che ci rivelano proprio quello che è accaduto ieri sera, in prime time. A vincere, nella serata del 17 gennaio è Rai 1 con la fiction Il nostro generale. La quarta puntata della serie si congeda con il 19% share che basta per battere Canale 5. La coppia Italia infatti si ferma leggermente sotto nonostante la partita del Napoli contro la Cremonese, che ha visto la vittoria della squadra lombarda, sia arrivata ai tempi supplementari e poi ai rigori. Vince Rai 1 ma Canale 5 segna un ottimo risultato, con oltre 3 milioni di spettatori davanti alla tv. In questo martedì sera affollato e ricco di proposte non possiamo non segnalare anche il dato di Rai 2 che con Boomerissima di Alessia Marcuzzi, porta a casa un ottimo 8,5% di share, crescendo negli ascolti. Tra l’altro Rai 2 fa benissimo al lunedì con Boss in incognito, bene al martedì con la Marcuzzi e potrebbe fare tris anche con la seconda puntata de La porta rossa in onda oggi in prime time.

Ma torniamo adesso ai dati di ascolto relativi alla prima serata del 17 gennaio 2023.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati auditel del 17 gennaio 2023

Il Nostro Generale ha appassionato 3.603.000 spettatori pari al 19% e fa vincere quindi Rai 1 che è la rete più vista al martedì sera. Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Cremonese ha raccolto davanti al video 3.428.000 spettatori pari al 18.1% di share. Buoni numeri per la partita contro la prima e l’ultima squadra del campionato di Serie A.

Su Rai2 la seconda puntata di Boomerissima cresce e si porta a1.459.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.316.000 spettatori (9.4%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.155.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Da segnalare ascolti in crescita anche per Rai 3 che approfitta dell’assenza di Floris su La7 per via dello sciopero . Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 723.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Lo Hobbit – La desolazione di Smaug ha registrato 332.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 Il Mio Trentesimo Natale segna 472.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove La Rapina Perfetta – The Bank Job ha raccolto 283.000 spettatori con l’1.5%.