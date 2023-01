Volano stracci sui social tra Alessandro e Riccardo : Shakira maestra di vita

E' guerra social tra Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri e c'entra anche Shakira

C’è qualcuno che pensa che ogni storia postata sui social da Ida Platano sia in qualche modo una frecciata al suo ex, Riccardo Guarnieri. Più volte la dama ha specificato che sulla sua pagina instagram fa quello che vuole e che non bisogna essere ossessionati da quello che scrive o dice perchè spesso non c’è nessun genere di riferimento. Ma che Ida e Alessandro Vicinanza siano molto attenti a quello che succede nello studio di Uomini e Donne e anche fuori, è parecchio chiaro. Anche Maria de Filippi spesso ci mette il carico come in una delle ultime puntate quando ha detto che Ida e Alessandro stavano progettando un viaggio a Miami mentre Riccardo organizzava il Capodanno a Taranto con Gloria, più frecciatona di così…

Nelle ultime ore poi, è scoppiata una vera e propria “faida” sui social. Tutto è iniziato con un commento che Riccardo Guarnieri, ancora cavaliere di Uomini e Donne in cerca di amore, ha fatto per il Magazine del programma di Maria de Filippi. Riccardo da sempre scettico su questa storia d’amore, ha spiegato che Ida non ha trovato un uomo con cui condividere una storia d’amore ma un altro figlio ( un po’ per via dell’età un po’ perchè crede che il Vicinanza non sia maturo). Non solo, Riccardo ha postato uno screen della sua intervista per il Magazine di Uomini e Donne e come canzone per accompagnare questa storia, ha scelto il brano che Shakira ha dedicato a Piquè dopo esser stata tradita. Una mossa che Alessandro Vicinanza ha notato e alla quale ha subito commentato con tanto di storie. Insomma Alessandro è un po’ il Piquè italiano…

Alessandro Vicinanza risponde a Riccardo Guarnieri

Nelle sue storie sui social quindi, Alessandro ha deciso di rispondere a tono a Riccardo. Lo ha fatto indossando un bell’orologio, ovviamente un Casio e guidando una Twingo. Quando si dice non avere nulla da fare nella vita eh…In ogni caso il Vicinanza non si è limitato solo a sfoggiare il suo orologio ma ha anche commentato: “Meglio un Casio originale che un finto Rolex”. E verrebbe proprio da dire che ogni riferimento a fatti o persone non è per nulla casuale.