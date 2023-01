Giulia Stabile, la tenera reazione di Silvia Toffanin al dolore della ballerina

Giulia Stabile a Verissimo racconta il dolore del passato e Silvia Toffanin ha una reazione tenerissima

Dal bullismo all’amore, dalla risata che ha provato a modificare alla gioia di Giulia Stabile, è così dolce l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. E’ giovanissima l’ex ballerina di Amici che torna a Verissimo per raccontarsi ancora una volta e ricordare anche il passato che le fa male. C’è stato un periodo in cui Giulia Stabile non riusciva a passare davanti alla sua vecchia scuola. Non voleva incontrare i vecchi insegnanti e non vorrebbe incontrarli nemmeno adesso. A Verissimo Giulia Stabile confida che è stata messa da parte e insultata sia dai compagni di classe che dai professori, non è un segreto che è stata bullizzata. Mentre racconta è tenerissima la reazione di Silvia Toffanin. La sua ospite spiega che è accaduto alle scuole medie, che non sempre raccontava a casa cosa le succedeva ma che quando diceva tutto alla sua mamma si facevano forza insieme. Giulia vedeva la sua mamma piangere con lei e poi aiutarla a sopportarle quel periodo dicendo che le medie durano tre anni, che presto sarebbe finita, che mancava ancora un po’.

La reazione di Silvia Toffanin ai ricordi di Giulia Stabile

Silvia Toffanin è addolorata, la sua voce si spezza, si abbassa, è dolcissima: “Però non è giusto che tu abbia dovuto subire questa cosa, un incubo”. Giulia conferma quell’incubo ma sa che sempre ci sono dei ragazzi che continuano a vivere la sua stessa situazione.

Al liceo è stato in realtà bello, ha iniziato facendo finta di essere un’altra persona ma poi ha capito che ad alcune persone lei piaceva com’era nella realtà e così un po’ alla volta si è sbloccata.

Alle medie i professori le dicevano di scegliere tra la danza e la scuola. Ricorda in particolare una professoressa di francese che la prendeva in giro. Giulia Stabile confida le sue difficoltà nel leggere, nella matematica, tutte insicurezze che si è portata dietro. “Avevo diverse difficoltà e venivo presa di mira sia dai professori che dai miei compagni, così mi era difficile anche accettare le mie difficoltà”. Ma ce l’ha fatta, ha creduto in se stessa e ha superato tutto, anche se sa che alcune insicurezze sono ancora dentro di lei, ma è così giovane, ha così tanto tempo per diventare sempre più felice.