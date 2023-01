Uomini e Donne la scelta shock di Lavinia che non ha abbandonato, anzi

Clamorosa la scelta di Lavinia che ha fatto una mossa davvero shock a Uomini e Donne: ecco le anticipazioni

E’ stata registrata oggi a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne e come sempre le anticipazioni e le ultime news sul programma di Canale 5 corrono veloci sul web. Che cosa è accaduto nell’ultima registrazione? Il pubblico che segue Uomini e Donne ha visto nelle ultime puntate Lavinia parecchio demoralizzata per via dell’atteggiamento dei suoi corteggiatori. E nelle prossime puntate in onda ( di cui conosciamo i dettagli visto che sono state registrate giorni fa), la tronista arriverà anche a pensare di lasciare il trono, stanca e delusa da quello che è stato il suo percorso ma soprattutto dall’atteggiamento dei suoi corteggiatori. Ci siamo dunque chiesti in questi giorni se alla fine Lavinia avesse deciso o meno di lasciare il trono e oggi per tutti noi arriva una risposta. Lavinia non ha abbandonato il trono ma ha fatto una mossa parecchio scioccante che vedremo nelle prossime puntate. Mai successo prima o almeno non in questa modalità. Maria l’aveva invitata a non elemosinare le attenzioni dei suoi ragazzi, a smetterla di chiedere e ad agire di conseguenza e Lavinia ha fatto la sua mossa, ma qualcosa ci dice che il pubblico non la troverà geniale. Volete sapere di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme, ecco per voi le anticipazioni.

Uomini e Donne anticipazioni: Lavinia e la sua scelta shock

Nessuna scelta. Lo precisiamo, al momento la tronista ha solo deciso di non abbandonare il trono di Uomini e Donne. Non ha però pensato ancora a una scelta e a giudicare da quelle che sono le anticipazioni, sembra essere realmente indecisa tra i de corteggiatori. Da un lato Alessio Corvino, che a detta di molti sarebbe il vero e unico interesse della tronista che non lo sceglie, solo perchè ha paura del no. Dall’altro Alessio Campoli che a detta di molti, continuerebbe a restare nel programma di Canale 5 solo perchè sa che non sarà la scelta di Lavinia ( lo stesso Gianni Sperti ha fatto notare questo atteggiamento nell’ultima puntata in onda).

Ma torniamo a Lavinia, che cosa ha deciso di fare? Nella puntata registrata oggi, il pubblico presente nello studio di Uomini e Donne ha visto che la tronista non si è presentata alle esterne. E fin qui nulla di eccezionale, lo aveva fatto anche la scorsa settimana. La novità è che al suo posto, in esterna con i due Alessio, c’è andata un’altra persona. Lavinia ha deciso di mandare in esterna la madre. Come avranno reagito i due corteggiatori? Prima vi avevamo detto che una situazione del genere non si era mai verificata. Spesso corteggiatori e tronisti hanno incontrato i familiari ma con esterne organizzate in modo totalmente diverso. Quelle pensate da Lavinia hanno tutta l’aria di essere delle vere e proprie imboscate. Ma scopriremo i dettagli quando queste nuove puntate di Uomini e Donne andranno in onda. Anche perchè siamo curiosi di sapere diverse cose. Come hanno reagito i corteggiatori di Lavinia ad esempio, ma anche che cosa ha detto la mamma della tronista ai due ragazzi.

Questa mossa di Lavinia, immaginiamo, provocherà la reazione del pubblico che già considera la tronista una “pesantona”. Vedremo che cosa succederà nelle prossime puntate. Le anticipazioni ci raccontano ben poco, è giusto attendere per gustarsi il resto.