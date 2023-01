E’ ancora boom per Lolita Lobosco 2: Luisa Ranieri inarrestabile, Rai 3 batte Canale 5

Ecco i dati di ascolto della domenica sera: il 29 gennaio 2023 è ancora trionfo per Luisa Ranieri con il suo Lolita Lobosco 2

Ennesimo boom di ascolti alla domenica sera per Rai 1 che vola oltre i 5 milioni di spettatori grazie a Lolita lobosco 2. La seconda stagione della fiction con Luisa Ranieri è amatissima dal pubblico che non si perde un episodio alla domenica sera e si vola con numeri importanti. Certamente distanti da quelli della prima stagione ma come detto in più occasioni, impossibile fare il confronto con quello che è successo nei due anni della pandemia. Nella serata del 29 gennaio 2023 quindi vince ancora la fiction di Rai 1 alla domenica sera con un ottimo riscontro per Lolita Lobosco, al momento una delle fiction più viste nel 2022 su Rai 1. Niente da fare per Canale 5 per l’ennesima volta sotto la doppia cifra in share. Bene invece come sempre Che tempo che fa con Fabio Fazio certezza alla domenica sera su Rai 3.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto della prima serata del 29 gennaio 2023.

Gli ascolti del 29 gennaio 2023: ecco i dati della prima serata

Le indagini di Lolita Lobosco 2 vince anche questa settimana e domina la prima serata della domenica. il 29 gennaio 2023 la serie con Luisa Ranieri fa 5.073.000 telespettatori, per uno share del 27,7%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa media di 2.221.000, 10,8%, e nel segmento Il Tavolo ( in aggiornamento).

Su Canale 5 il film È per il tuo bene ha ottenuto un netto di 1.842.000 telespettatori, share 9,5%. Male anche questa settimana Canale 5 che non supera il 10% di share.

Su Italia 1 il film The legend of Tarzan ha ottenuto un netto di 1.159.000 telespettatori, share 6%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 996.000 telespettatori, share 6,8%. Su Rai 2 la serie N.C.I.S. Los Angeles 829.000, 4% e a seguire la serie Blue Bloods 13 803.000, 4%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 646.000 telespettatori, share 4,4%. SuTv8 Bruno Barbieri 4 Hotel è stato visto da 475.000 telespettatori, share 2,7%. Su Nove Only Fun – Comico Show Only Best ha registrato 283.000 telespettatori, share 1,5%. Questa domenica il Nove fanalino di coda.