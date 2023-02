The Voice Senior va benissimo anche al mercoledì sera: trionfo Clerici

Super ascolti anche al mercoledì sera per The Voice Senior: ecco i dati del primo febbraio 2023

Grandi ascolti per The Voice Senior anche al mercoledì sera. Nonostante lo spostamento della passata settimana, il programma della Clerici con un doppio appuntamento, convince il pubblico. Quasi 4 milioni i telespettatori sintonizzati su Rai 1 nella serata del primo febbraio con ottimi ascolti per il prime time dell’1 sera! Il programma di Antonella Clerici piace davvero molti e questa terza edizione è la migliore, in termini di ascolto. Il pubblico fidelizzato apprezza molto musica e garbo in un programma in cui non si sgomita, non si urla e non si creano polemiche di nessun genere. The voice batte anche la coppa Italia, con Canale 5 che resta leggermente sotto.

Con 3,8 milioni e il 22 % di share la nuova puntata di The Voice vola in prima serata e Antonella Clerici si prepara a fare il bis con la puntata di domani sempre su Rai 1 in prima serata.

Gli ascolti dell’1 febbraio 2023: ecco i dati di ascolto della prima serata

The Voice Senior 3 vola e vince la serata con quasi 4 milioni di spettatori. Nella sua insolita collocazione del mercoledì fa 3.844.000 spettatori pari al 22%. Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Roma-Cremonese ha raccolto davanti al video 3.503.000 spettatori pari al 17% di share. Su Italia 1 Nanny Mcphee – Tata Matilda ha intrattenuto 1.472.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.796.000 spettatori pari ad uno share del 10.3%. Perde il programma di Rai 3 ieri sera, forse per via di The Voice, in target con il programma di Federica Sciarelli e il calcio la stessa sera.

Su Rai2 il finale di serie de La Porta Rossa ha interessato 1.341.000 spettatori pari al 6.9% di share , non troppo bene la serie con Lino Guanciale, va detto. Ma per questa fiction sono buoni anche i numeri di RaiPlay e forse, a 4 anni di distanza dalla seconda stagione, non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso…

Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 587.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide Collection ha registrato 405.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 326.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Al Posto Tuo ha raccolto 255.000 spettatori con l’1.3%.