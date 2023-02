Angelica, la figlia di Rosanna Lambertucci svela tutto il dolore

A Verissimo la figlia di Rosanna Lambertucci tira fuori tutto il suo dolore

Rosanna Lambertucci è a Verissimo con sua figlia Angelica, sono legatissima ma raccontano tutto il dolore. Per la prima volta Angelica svela tutto quello che ha dentro, il dolore per la separazione dei genitori, per la morte del padre, per la sorella mai conosciuta. Rosanna Lambertucci si è sposata giovanissima, aveva 19 anni. Quando si è separata, decidendo lei di andare via, ha sofferto tantissimo. Non dimentica le parole di suo marito quel giorno, le disse di tornare presto. Anoressia e bulimia, Rosanna Lambertucci ne parla a Verissimo, parla del suo stomaco che si era chiuso, che non riusciva più a deglutire ma quel boccone che aveva in bocca diventava sempre più grande. Cercava di riflettere, sapeva che era importante mangiare ma non riusciva a mandare giù quel boccone. Una delusione dopo l’altra e Rosanna Lambertucci ne è uscita grazie ad una cagnolina. L’amore incondizionato della cagnolina è riuscito ad aprire di nuovo la sua chiusura. Poi è Angelica a raccontare il suo dolore. Racconta della malattia del padre.

Il marito di Rosanna Lambertucci, il dolore per la sua perdita

“Papà aveva avuto prima una emorragia e poi un tumore… Aveva il sondino, era molto malato” la sua non era una bella qualità di vita ma le diceva che c’era e che voleva vedere crescere Caterina, la nipotina. “Noi abbiamo sperato fino alla fine ma purtroppo il miracolo non c’è stato”. C’è chi le ha detto che si erano accanite per tenere in vita il padre. E’ stata una sofferenza per Angelica e sua madre, anche per Rosanna Lambertucci, sentirsi dire quelle parole, ma entrambe sanno che hanno fatto di tutto per lui e per amore.

La madre e il padre di Angelica erano separati da tantissimi anni ma pur non essendo più marito e moglie sono rimasti grandi amici e sono rimasti per Angelica genitori meravigliosi. Il Natale era sempre bello, hanno sempre cercato di mantenere quella unione, così poi nel momento del bisogno si sono ritrovati.

Angelica aveva sofferto tanto per la separazione dei suoi genitori. Rosanna ricorda cosa le disse: “Sai amore ho pensato che le cose con papà non vanno bene e magari vado a stare fuori casa. I figli si accorgono di tutto” l’aveva già capito, Angelica aveva già capito e a sua madre ha detto che voleva fosse felice ma solo adesso Rosanna Lambertucci ha capito che per sua figlia è stato difficile, è stata la cosa più dolorosa. Forse anche per questo quando l’ex marito si è ammalato ha lasciato tutto, ha lasciato il lavoro per dedicarsi solo a lui, Alberto, il padre di sua figlia, l’ex marito.