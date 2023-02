Che frecciatina di Gerry Scotti contro i colleghi non realizzati

Avete capito a chi si riferisce Gerry Scotti quando parla di colleghi non realizzati?

A Verissimo Gerry Scotti oggi 5 febbraio 2023 ha tirato una frecciatina contro i colleghi non realizzati che ha fatto sobbalzare tutti. Gerry Scotti non si è solo emozionato, non ha raccontato solo della sua famiglia e di essere nonno bis felice ma si è lasciato andare a considerazioni insolite per lui. Gerry Scotti si sente realizzato in tutto, come conduttore, nel lavoro, e nella vita privata. Dichiarazioni che fanno solo piacere ma il conduttore ha voluto aggiungere altro, ben altro. Scotti ha sottolineato che se lui è realizzato ci sono dei colleghi conduttori che non solo, ci sono dei colleghi che forse rosicano invidiano. Ha qualche problema con qualche collega? Ovvio sia così e a Verissimo ha detto anche altro, ha parlato di confronto.

Gerry Scotti realizzato, altri no

“Io sono un conduttore realizzato, al contrario di molti miei colleghi” ha detto ai microfoni di Verissimo. Ha detto che molti suoi colleghi non sono realizzati, molti. Chissà cosa si nasconde dietro le sue parole. Ha aggiunto anche altro.

“Io sono realizzato ma gli altri no – ha dichiarato Gerry Scotti a Verissimo – Me ne accorgo confrontandomi con tutte le persone che non sono realizzate e siccome tu ne incontri tante qui, tanti miei colleghi che non sono realizzati, che hanno dentro qualcosa ancora da realizzare, io invece mi sento assolutamente realizzato e lo sono sia dal punto di vista lavorativo che personale” ma Silvia Toffanin non è andata fino in fondo, è molto legata a Gerry Scotti e non ha voluto creare nessuna polemica. Il pubblico però ha colto fino in fondo cosa ha voluto dire il conduttore Mediaset.

Una bella frecciatina che nessuno si aspettava dal conduttore di tanti programmi. E’ vero però, ha ragione, si sente realizzato perché la sua carriera è davvero lunga, è sullo schermo dal 1983, sono 40 anni che è in tv e nel cuore del suo pubblico.

Adesso in molti si chiedono a chi si riferisse, magari un collega con cui condivide lo stesso programma o forse un collega con cui non ha mai lavorato, magari un conduttore di altre reti. Lo sapremo prima o poi?