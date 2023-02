Raoul Bova con i suoi figli: “Il papà amico non funziona”

Raoul Bova a Verissimo spiega il rapporto che ha coni figli: "Il papà amico non funziona"

Raoul Bova a Verissimo con Maria Chiara Giannetta non parla solo del loro lavoro insieme, di Buongiorno mamma, ma anche dei figli, della sua famiglia. Padre di quattro figli Raoul Bova racconta com’è il rapporto con i più grandi, i due maschi nati dal matrimonio con Chiara Giordano. La laurea del figlio l’abbiamo ammirata con alcune foto pubblicate sui social e Raoul Bova non nasconde l’orgogli. “Non pensavo fosse una emozione così forte perché l’esame è durato molto e ogni parola ero teso, io più di lui, e me lo guardavo fiero, mi sono sentito il papà che era orgoglioso e fiero del proprio figlio”. Non è stato semplice per Bova lasciare Chiara, vivere la sua nuova vita con Rocio Munoz Morales ma dopo le interviste dure e gli attacchi dei primi tempi tutto si è risolto nel modo migliore. Oggi i due figli maschi di Raoul Bova e Chiara Giordano sono grandi e tra l’attore e i suoi ragazzi c’è un rapporto più complice e più adulto, lo spiega a Verissimo.

Raoul Bova a Verissimo il legame con i figli

“C’è uno scambio di vedute, si parla del futuro. Ovviamente manteniamo quel distacco tra papà e figlio perché papà amico non funziona, non è educativo, hanno ancora bisogno del papà” sottolinea Raoul Bova che invece con le sue figlie piccole, nate dal legame con Rocio è tutto diverso.

“Le piccole sono paponissime, comandano loro, mi coccolano, quando sto male e ho un po’ di febbre mi portano la pezza bagnata, mi curano”.

Ha sempre desiderato di essere un padre come suo padre, si è ispirato a lui che è stato sempre presente nella sua vita. E’ così che Raoul Bova desiderava essere per i suoi figli, tutti. “Mi rivedo in quello che era mio padre. Ho sempre voluto che i miei figli mi amassero come io ho amato mio padre perché è stato sempre molto presente nella mia vita. In tutto quello che facevo mi ha ispirato, io ero indipendente e libero pronto ad affrontare il futuro ma sapevo che avevo le spalle molto molto coperte”.