Sanremo 2023: la classifica della prima serata 7 febbraio, ultima Anna Oxa, in testa Elodie e Mengoni

La classifica della prima serata del Festival di Sanremo 2023: chi sale e chi scende

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 si è appena conclusa e, come da tradizione, prima dei saluti finali Amadeus ha mostrato la prima parte della classifica provvisoria. Infatti, al momento sono stati resi noti solo i voti della Sala Stampa, Radio, Web e TV che si è espressa solo sui quattordici dei ventotto artisti in gara in questa edizione del concorso.

In attesa di integrare i voti di questa sera 7 febbraio 2023 con quelli del secondo appuntamento, in onda domani 8 febbraio 2023, andiamo a leggere come si sono posizionati i quattordici artisti che si sono esibiti per la prima volta con il loro brano inedito. Ricordiamo che quest’anno c’è una importante novità: saranno i primi cinque classificati – e non più i migliori tre – a finire nella finalissima di sabato sera.

Sanremo 2023: la classifica della prima serata 7 febbraio

Partiamo dal fondo della classifica. Al quattordicesimo ed ultimo posto c’è purtroppo Anna Oxa: l’attesissimo ritorno della cantante barese pare non aver convinto la sala stampa, che ha quindi deciso di spedire all’ultimo posto la sua “Sali”. Al tredicesimo posto si è classificato Olly con “Polvere”. Saliamo al dodicesimo posto per incontrare gIANMARIA e il suo “Mostro”. Alla posizione numero undici c’è Ariete con “Mare di Guai”.

Andiamo a scoprire la metà della classifica, ovvero quelli che per poco non sono riusciti ad entrare nella cinquina dorata di questa prima serata di Sanremo 2023. Decimo posto per Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato”. Nono posto per Mr Rain con “Supereroi”. Ottava posizione per i Cugini di Campagna e la loro “Lettera 22”. Posizione numero sette per i Colla Zio con “Non mi va”. Sesto posto per Mara Sattei e i suoi “Duemilaminuti”.

Nella parte alta di questa prima classifica provvisoria troviamo: Leo Gassman al quinto posto con Terzo Cuore, al quarto posto Ultimo con “Alba”, terzo posto per i Coma_Cose con “L’Addio”, seconda classificata Elodie con la sua ballabile “Due”. Risultato scontato sulla carta per Marco Mengoni che si piazza al primo posto con “Due Vite”.

La classifica della Sala Stampa della prima serata.Cosa ne pensate?#Sanremo2023 pic.twitter.com/ZaPoQi7D0m February 8, 2023

Una classifica che ha indubbiamente creato molti malumori, soprattutto sui social dove sono in molto a sostenere che alcuni piazzamenti sono vittima di pregiudizi (a proposito dell’ultimo posto di Anna Oxa) o di lodi fatte quasi per partito preso (come il piazzamento assegnato a Marco Mengoni). Ma come già detto, questa è solo la prima parte di una classifica parziale, che per altro verrà corretta e rivoluzionata dal parere del televoto e dalla giuria demoscopica nel corso dei prossimi giorni. Tutto ancora è possibile.