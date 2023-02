Silvia Toffanin sfida la Domenica IN da Sanremo con due “amici” di Mara Venier

Silvia Toffanin pronta a sfidare Mara Venier e Domenica IN speciale Sanremo con Verissimo domenica pomeriggio: gli ospiti

Mediaset continua ad andare dritti per la sua strada e contro programma anche nella domenica pomeriggio post Sanremo, quella che da sempre regala ascolti eccellenti a Domenica IN. Mara Venier torna all’Ariston anche quest’anno pronta a regalare una domenica dedicata alla musica, e non solo, post finale di Sanremo. Verissimo e Amici 22 andranno in onda e Silvia Toffanin si prepara ad affrontare la seconda parte di Domenica In da Sanremo, con ospiti d’eccezione. Se il GF VIP non fa paura a Sanremo. Verissimo potrebbe insidiare Domenica IN, anche perchè non tutti amano rivedere esibizioni una dietro l’altra e commenti poco sagaci, come è capitato in passato ( come più spazio a un artista piuttosto che a un altro). Per cui possiamo aspettarci di tutto. Fino a questo momento Mediaset ha fallito in pieno la sua missione, si riprenderà Canale 5 con Silvia Toffanin e Maria de Filippi alla domenica pomeriggio? Una cosa è certa: Silvia Toffanin punta su grandi nomi. Due volti molto noti in particolare che di recente abbiamo anche visto a Domenica IN. Ci riferiamo in particolare ad Andrea Piazzolla, il collaboratore di Gina Lollobrigida. Su Al Bano onestamente, che dire… Dopo averlo visto in tutte le trasmissioni Rai, non sappiamo quanto appeal possa avere e soprattutto cosa abbia ancora da dire, dopo esser stato sul palco dell’Ariston e in ogni altra trasmissione Rai… ma tant’è…Si poteva fare di meglio. Decisamente anche anche in termini di ospiti, ad esempio giusto per dare un’idea parlando di gossip non sarebbe stata malvagia una intervista a Cecilia e Ignazio dopo lo scandalo degli ultimi giorni. E invece sarà Al Bano a tirare il carretto…

Verissimo anticipazioni: gli ospiti di domenica 12 febbraio 2023

A Verissimo nella puntata del 12 febbraio 2023, si racconta un protagonista assoluto della musica italiana: Al Bano, si legge sul comunicato stampa ufficiale. Dopo aver fatto le flessioni dalla Bortone, aver spento le candeline in anticipo a Sanremo, eccolo anche su Canale 5 in attesa poi di un film che racconta anche la sua vita..Inoltre, Amanda Lear, in libreria con “La mia vita con Dalì”. Tra gli ospiti di domenica a Verissimo anche Melissa Satta sarà in studio per la prima volta con il figlio Maddox. Infine un ritratto inedito di Andrea Piazzolla, che per oltre dieci anni ha vissuto a fianco alla grande Gina Lollobrigida, appena scomparsa.