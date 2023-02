Silvia Toffanin ad Andrea Piazzolla: “La tua compagna è una santa”

Silvia Toffanin ascolta Andrea Piazzola e non crede alle sue orecchie, poi il commento sulla compagna

Dopo una serie di racconti di Andrea Piazzolla a Verissimo è Silvia Toffanin a fare un commento: “La tua compagna è una santa”. Il motivo è semplice, Andrea Piazzolla racconta che quando ha conosciuto la sua attuale compagna, c’era come sempre anche Gina Lollobrigida e dopo poco lui ha detto alla donna di cui si era innamorato: “Io non posso fare la vita che fanno i ragazzi della mia età e non mi interessa farlo. Io non verrò mai in vacanza con te se non c’è lei e non farò mai nulla se non sarà menzionata con noi”. Silvia Toffanin resta di stucco mentre ascolta Andrea Piazzolla che dice che la sua missione era quella di stare con Gina Lollobrigida, di renderla felice e a sua volta anche lui era felice e non avrebbe potuto fare altro che quello. Andrea Piazzolla non ha mai passato un giorno o anche solo una serata da solo con la sua compagna. “Ma sarebbe normale che una donna dicesse magari nel giorno dell’anniversario ‘stiamo da soli, Andrea portami a mangiare una pizza’” Silvia Toffanin non crede alle sue orecchie.

Andrea Piazzolla a Verissimo

“No, non c’è nemmeno una data tra noi e anche quando è venuta la bambina, Gina che ha 2 anni. Vivevano tutti insieme e la mattina la bambina era stata educata ad andare a dare un bacetto a zia Gina”.

Piazzolla racconta anche come hanno scelto il nome della figlia, come l’hanno detto alla Lollobrigida. Ma Silvia Toffanin continua a pensare alla sua compagna che ha accettato tutto questo senza mai avere una vita da soli.

Alla domanda di Silvia Toffanin se riceveva un compenso per il suo lavoro Andrea Piazzolla risponde che era un onore occuparsi di Gina Lollobrigida. “E’ difficile da spiegare e da comprendere. Difficile da spiegare perché era un rapporto naturale. Da comprendere perché da una parte vedono una diva ricca e famosa, dall’altra un giovane ragazzo che ha avuto la fortuna e l’onore di poterle stare accanto e ovviamente ognuno può dare la sua chiave di lettura. La mia giornata con la signora Gina Lollobrigida: la mattina alle 3 o alle 5 il mio primo pensiero era andare in camera sua a vedere che fosse tutto ok, magari la trovavo anche sveglia e le chiedevo se gradisse qualcosa di caldi e lei non diceva mai di no”. Andrea glielo preparava e poi magari Gina tornava a riposare.

Piazzolla non lo voleva un momento libero, così erano tutti e due felici. “Era un rapporto simbiotico. La vedevo come una mamma. Come tutto, come anche il mio supereroe perché Gina è una donna dalle capacità e dalla forza straordinaria; lei ha una marcia in più. Gina è la mia vita”. Continua a parlarne al presente mentre a Verissimo vanno in onda le immagini che ha portato Piazzolla, quelle delle vacanze, delle giornate felici che lui le ha fatto vivere per anni. “Non c’era ai nostri occhi qualcosa che risultava impossibile per via dell’età”.