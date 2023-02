Al Bano: “Solo a Sgarbi non è piaciuto Sanremo” per lui è stato un fallimento

Al Bano a BellaMa'ripete cosa ha detto Vittorio Sgarbi su Sanremo 2023

A BellaMa’ ospite Al Bano, si parla di Sanremo 2023, l’entusiasmo è di tutti, Diaco non ha dubbi che unire i talenti porti al successo ma non sa nulla di Vittorio Sgarbi. Lui è l’unico a cui il festival di Sanremo non è piaciuto, non perché non gli piaccia in generale ma perché l’ha trovato un fallimento culturale totale. Sono parole che il sottosegretario alla Cultura ha usato nell’intervista a La Stampa aggiungendo che per lui serve una svolta culturale, che Amadeus dovrebbe magari solo condurlo Sanremo e non fare altro. Al Bano non la pensa così e mentre Diaco chiede ai suoi collaboratori di cercare le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi sul festival il cantante di Cellino San Marco non ha dubbi: “E’ stato un festival molto importante, è rinato il festival ma la cosa più importante è che ha richiamato i giovani, questa è stata la forza di Sanremo 2023” ma non la pensa così Sgarbi.

Cosa ha detto Vittorio Sgarbi sul festival di Sanremo 2023

“Basta con questi dirigenti che misurano soltanto in termini consumistici. I vertici Rai devono andare a casa perché hanno mancato la funzione di controllo: non è censura per impedire quello che è accaduto, ma per impedire che il livello sia così basso” ma è solo l’inizio. Sgarbi parla di un Sanremo che ha fallito.

Di Chiara Ferragni e Fedez dice: “Due capre che non sanno parlare, ora serve una svolta culturale”. È un festival che giudica “infantile, miserabile, insensato”. Un 2 per la Ferragni, nessuna sufficienza per Fedez: “È pessimo, ma non è un incapace totale come la moglie – che Sgarbi definisce – Una inetta. Una capra, goffa. Leggeva dei foglietti in una lingua improbabile che non è l’italiano. Mai visto niente di simile. Sarebbe stata meglio Elly Schlein”.

Amadeus è promosso ma solo come presentatore: “Sette e mezzo, sobrio ed elegante. Un buon presentatore, quello che non è Ferragni. Potrebbe fare coppia con Morgan. Morgan fa il ricercatore musicale e lui che non conosce una nota fa il presentatore” e ricorda che Marco Mengoni a X Factor l’ha scoperto proprio Morgan.

“Per la direzione del festival Morgan, un ponte fra musica classica e contemporanea – Sgarbi pensa a Sanremo 2024 – meglio un vero stravagante come lui che uno finto come Fedez”.