Al Bano parla di Ylenia: “L’unico grave rimpianto che ho dentro”

Per la prima volta Al Bano parla di sua figlia Ylenia, del rimpianto, gli fa ancora troppo male

Nella foto che Silvia Toffanin ha mostrato oggi ad Al Bano a Verissimo c’è anche sua figlia Ylenia. La storia di Ylenia Carrisi la conoscono un po’ tutti, la prima figlia di Al Bano e Romina Power è scomparsa così tanti anni fa ma il dolore resta sempre identico, anche se Al Bano cerca sempre di evitare di parlarne. Questa volta a Verissimo ne ha parlato, questa volta non ha chiesto con il gesto della mano di passare oltre ma si è rivolto a lei, a sua figlia Ylenia, a quella foto del passato che racchiude gran parte del suo amore. Nella foto mostrata a Verissimo ci sono i quattro figli nati dal matrimonio tra Al Bano e Romina Power: c’è la piccola Romina tra le braccia di Ylenia, commenta il cantante. Ci sono i suoi quattro amatissimi figli, i più grandi.

Al Bano a Verissimo

“Sei figli, due ogni 10 anni, devo dire che hanno una bella tempra, un bel carattere, si lasciano amare, si fanno amare. E’ bella questa foto, la piccola Romina, mia figlia Ylenia… Tanto prima o poi io e lei ci incontreremo e vista l’età so che gli anni ormai da vivere… non so quanti saranno, io mi auguro di arrivare a 100 ma se non… io ti raggiungerò, sappilo, e lo sai… “ Al Bano si rivolge a sua figlia Ylenia, a quella foto.

Come si va avanti con un dolore così nel cuore? “Io penso che dalle 24 ore che sono lo spazio della giornata capisci cos’è la vita, che nasce il sole e poi va a dormire nella notte arriva la notte che potrà essere molo burrascosa ma poi arriverà l’alba. Abbiamo momenti straordinari e ne ho avuti tantissimi e dei momenti tragici e purtroppo ci sono stati anche quelli e devi solo imparare a non diventare vittima di niente né dei grandi successi né delle grandi disgrazie. Dio vuole così? Lo accetto e costudisco bene sia la gioia che il dolore, so che sono un motore umano che deve andare avanti. Devo lasciare ai figli un esempio di positività. Il piangere c’è ma riguarda me stesso, so come andare avanti”.

Al Bano ha un grande rimpianto: “Non sono riuscito a fare quello che qualsiasi padre avrebbe fatto. Forze maggiori mi hanno impedito di fare quello che avvertivo ed è l’unico grave rimpianto che ho dentro ma se il destino ha voluto così lo accetto”.

Al Bano a Verissimo racconta: “Non volevo che partisse, glielo dissi ma era maggiorenne Ylenia e ha vinto lei, doveva scrivere questo libro sui senzatetto”. Al Bano non voleva, le disse che doveva finire i suoi esami, che aveva poco tempo. “La lasciai andare ma mi rimase un amaro in bocca per quella partenza…Parliamo di altro che parlarne è sempre percorrere una strada in salita, già sento dentro che mi fa male. Ogni volta mi piacerebbe essere più quello che penso, provare a dirlo ma non ci riesco”.