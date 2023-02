Antonella Clerici sceglie la canzone di Sanremo per E’ sempre mezzogiorno, non è Mengoni

Antonella Clerici ha nel cuore Mengoni ma per E' sempre mezzogiorno sceglie un'altra canzone di Sanremo 2023

Antonella Clerici entra nello studio di E’ sempre mezzogiorno cantando e ballando sulle note della canzone scelta dall’ultimo festival di Sanremo. La conduttrice ha ovviamente seguito tutto Sanremo 2023 e ha fatto il tifo per Amadeus e Marco Mengoni ma non è la sua canzone che sceglie per E’ sempre mezzogiorno. “Marco Mengoni ce l’ho nel cuore” Antonella Clerici è legatissima al vincitore perché quando nel 2010 ha fatto il suo primo Sanremo era lei la conduttrice. Un ricordo speciale, l’ha sempre detto ma per il programma del mezzogiorno c’è bisogno di altri ritmi e la Clerici è entusiasta di avere trovato la canzone giusta. Chiede a Daniele Persegani di insegnare a tutto lo staff la coreografia. Avete quindi capito qual è la canzone di Sanremo 2023 preferita da Antonella Clerici?

Antonella Clerici la sua canzone preferita da Sanremo 2023

Ha tante canzoni sanremesi che le sono piaciute ma per il mezzogiorno di Rai 1 sceglie Furore di Paola e Chiara. La Clerici conosce già parte del balletto, della coreografia ma a Persegani che accanto a lei sta preparando il suo piatto del giorno dice: “Vi voglio vedere tutti ballare questa canzone. Io amo Furore, lo so già come va finire… io l’adoro”. Antonella Clerici è certa che Furore sarà un brano che si ballerà nei prossimi mesi, sarà presente tutta l’estate, con la sua coreografia già mostrata da Paola e Chiara.

Entrano i gemelli Billi e il maestro Andrea Casamento fa ascoltare come sempre la loro canzone, quella di Elettra Lamborghini, il suo ultimo successo. La Clerici la cambia, decide che da oggi in poi per i gemelli Billi in cucina ci sarà la canzone di Paola e Chiara. In genere la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno non sbaglia mai sui successi che prevede.

Un applauso della conduttrice per Gianluca Grignani, per lei è stato bravissimo, non c’è posto per le critiche del duetto con Arisa, va bene così, le emozioni dell’ultima serata hanno risolto tutto.

Una critica però ai vestiti, agli outfit degli artisti sul palco del teatro Ariston: “Abbiamo visto tanti look, non tutti perfetti”.