A Uomini e Donne arrivano un anello e una proposta: chi è la coppia che lascia

Una coppia ha deciso di lasciare Uomini e Donne ed è arrivato anche l'anello: ecco chi sono

E’ stata registrata ieri a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne e non mancano le anticipazioni che rivelano proprio che cosa è accaduto nel corso della nuova registrazione del programma di Maria de Filippi. Udite udite, una delle coppie protagoniste del programma ha deciso di lasciare U&D! Storia a lieto fine a quanto pare, anche se nessuno pare avrebbe puntato un euro sulla coppia in questione. E invece trionfa l’amore, almeno per ora. Ma di chi stiamo parlando? Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che a lasciare lo studio di Canale 5 saranno Alessandro e Pamela. I due avevano iniziato con il piede sbagliato la conoscenza ma tra loro, era nato da subito un feeling molto particolare. Pamela lo aveva capito sin dall’inizio, per questo aveva speso anche lacrime nello studio per Alessandro. Il cavaliere campano invece ci ha impiegato un po’ di tempo in più per comprendere che provava davvero qualcosa per Pamela ma alla fine anche questa storia, ha avuto il lieto fine. Nessuno ci credeva, questo è vero. Molti hanno pensato che Alessandro fosse il classico broccolone arrivato in tv solo per le luci rosse della ribalta ( e il fatto che fosse uscito anche con Gemma, per molti ne era la dimostrazione). E invece Alessandro ha dimostrato di essere parecchio interessato a Pamela, tanto da chiederle di lasciare insieme il programma per provare a conoscersi fuori dallo studio di Uomini e Donne. Una storia a lieto fine quindi…Ma non è tutto.

A Uomini e Donne arriva l’anello

Non solo petali, o canzoni d’amore. Alessandro ha deciso di stupire Pamela facendole un dono prezioso. Ha regalato infatti alla dama un anello, per chiederle in modo ufficiale di lasciare lo studio insieme e chissà, forse per chiederle di essere la sua fidanzata. Vecchio stile, chi l’avrebbe mai detto. Pochi sono i dettagli relativi a questo momento e non vediamo dunque l’ora di vedere la nuova puntata di Uomini e Donne per scoprire tutto quello che è successo tra Pamela e Alessandro. Quando nello studio di Canale 5 trionfa l’amore, ne siamo tutti davvero lieti e felici.