Che Dio ci aiuti 7 perde ascolti senza suor Angela. Il GF VIP non ne approfitta

Rai 1 vince la serata con Che Dio ci aiuti 7 ma gli ascolti della fiction senza suor Angela sono in calo: ecco i numeri

Non era facile e non sarà facile ma i dati sembrano parlare chiaro: Che Dio ci aiuti senza suor Angela ha poco senso di esistere. Lo dimostrano anche gli ascolti del 16 febbraio 2023, sicuramente molto buoni considerando che la quinta puntata della fiction ha superato i 4 milioni di spettatori. Ma siamo molto molto lontani dai numeri che la fiction ha fatto con Elena Sofia Ricci protagonista. Che Dio ci aiuti 7 senza la sua amata Suor Angela non decolla e lo dimostrano questi ascolti, sempre buoni, ma decisamente più bassi delle classica media. Nonostante la concorrenza non fosse il massimo: il Grande Fratello VIP al giovedì sera continua a non andare oltre i 2,5 milioni di spettatori. Da di più persino al lunedì, contro la serie Fiori sopra l’inferno decisamente più forte di Che Dio ci aiuti. Insomma Rai 1 vince ma non convince e pensare a una ottava stagione della fiction senza suor Angela e anche con un ridimensionamento di suo Costanza non è cosa da poco.

Ma vediamo adesso i dati auditel relativi agli ascolti del 16 febbraio 2023.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati del 16 febbraio 2023

Che Dio Ci Aiuti 7 su Rai 1 vince la serata con una media di 4.017.000 spettatori pari al 20.7%. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.26 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.480.000 spettatori pari al 18.7% di share.

Su Rai2 il film in prima visione Anna ha interessato 1.002.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha intrattenuto 959.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 l’incontro di Europa League Juventus-Nantes segna 1.917.000 spettatori con il 9%.

Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 725.000 spettatori pari ad uno share del 3.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 851.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 757.000 spettatori con uno share del 4.9%. Sul Nove Tutte contro lui – The Other Woman ha raccolto 328.000 spettatori con l’1.7%.