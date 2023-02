Verissimo ospiti sabato 18 e domenica 19 febbraio: le anticipazioni

Ecco la lista di tutti gli ospiti che arriveranno a Verissimo nelle puntate del 18 e del 19 febbraio 2023

Che cosa vedremo nelle due puntate di Verissimo in onda in questo fine settimana? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la lunga lista di ospiti che arriverà nel programma di Silvia Toffanin questo fine settimana. Appuntamento come sempre sabato e domenica. Due puntate ricche anche questa settimana per un pomeriggio da record di ascolti. Sabato 18 febbraio e domenica 19 febbraio: lunga carrellata di emozioni, racconti e aneddoti nel salotto di Canale 5.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 18 febbraio 2023

Nella puntata di Sabato di Verissimo il talento e il racconto intenso di Levante . Reduce dal festival di Sanremo, la cantante siciliana si racconterà e racconterà anche dell’esigenza di scrivere qualcosa di molto forte dopo la nascita di sua figlia, Alma Futura. Nella puntata di Verissimo di oggi, 18 febbraio 2023, ascolteremo anche la storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello VIP tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Dall’esperienza fatta al “Grande Fratello Vip” sarà in studio Wilma Goich. Infine, saranno ospiti: Ellen Hidding, storico volto del programma “Melaverde” e l’attore Massimiliano Gallo, a teatro con la commedia “Amanti”.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 19 febbraio 2023

Domenica a Verissimo intervista a tutto tondo con Michelle Hunziker, in partenza su Canale 5 con “Michelle Impossible and Friends”. Inoltre, in studio, la storia dei Cugini di campagna, anche loro reduci dall’esperienza sanremese con il brano Lettera 22. E ancora, nella puntata di Verissimo del 19 febbraio saranno celebrati i 60 anni di carriera di Rita Pavone . Spazio a un altro momento promozionale con Gerry Scotti, al via proprio domenica sera con la nuova edizione de “Lo show dei record”. Infine, a Verissimo l’amicizia tra Emanuela Folliero e Patrizia Rossetti. La Rossetti ha vissuto giornate intense nella casa del Grande Fratello VIP ma pian piano, sta tornando ai suoi ritmi. E visto che la Folliero le aveva fatto una piacevole sorpresa mentre era nella casa del GF VIP, insieme racconteranno di questa bella amicizia.

Silvia Toffanin ci aspetta quindi sabato e domenica a Verissimo ore 16,30 su Canale 5.