Anche Diaco dice la sua su Fedez e Rosa Chemical: “Gratuita volgarità”

Ecco che cosa pensa Pierluigi Diaco di tutto quello che è successo a Sanremo tra Fedez e Rosa Chemical

Nella settimana sanremese, Pierluigi Diaco ha portato a casa grandi ascolti con il suo BellaMa’. Interviste da Sanremo, inviati in giro per la cittadina ligure, musica in studio e ovviamente anche dei talk dedicati a quello che è successo durante il Festival. Arrivano però oggi le durissime parole del conduttore del programma di Rai 2 su Fedez e tutto quello che è accaduto nella serata finale di Sanremo, con Rosa Chemical. Il conduttore, che vorrebbe vedere una tv diversa, come ha più volte raccontato anche in queste settimane, non ha gradito quanto successo a Sanremo. Ma non solo.

Le parole di Diaco sul caso Fedez-Rosa Chemical a Sanremo

Interpellato da LaPresse su quanto accaduto durante il Festival, il conduttore di BellaMa’ ha dichiarato: “Trovo umiliante e ridicolo vedere il mondo dell’informazione andare dietro alle volgari provocazioni di Fedez. Ma chi è? Cosa rappresenta? Cosa dice di tanto interessante da sollevare un dibattito pubblico?“. Il conduttore del programma di Rai 2 ha continuato: “ Cantasse che gli viene pure bene: ha delle intuizioni felici. Per il resto più ridicolo di lui è un pezzo di Paese che gli regala attenzione e si misura con lui legittimando le sue puerili esternazioni. “

Diaco ha poi aggiunto anche una riflessione personale spiegando: “In Italia gli omosessuali si possono unire civilmente tant’è che io sono unito con il mio compagno. Che senso ha baciarsi in prima serata e inscenare un atto sessuale? Non è arte, quella è paracullagine acuta che, come tutte le cose fatte in cattiva fede, si trasforma in gratuita volgarità”. E intanto in Rai ci si interroga su quanto sia stato corretto e appropriato mandare in onda quelle immagini, sul fatto che ci debba essere un codice etico che va rispettato, un po’ come accadeva fino a pochi anni fa.

Qui le ultime notizie

Di questa vicenda su Rai 2 si è parlato anche durante la puntata odierna di Ore 14 che ha aperto una lunga riflessione su quanto accaduto durante la finale del Festival. Tempi non facili per Amadeus, se è vero che non ha nessuna colpa, è altrettanto vero che tutto è successo durante il suo Festival.