Ignazio La Russa a Belve: “Un figlio gay? Accetterei con dispiacere”

Ecco che cosa ha detto Ignazio La Russa a Belve sulla possibilità di avere un figlio gay

C’è grande attesa per la prima puntata di Belve in onda oggi 21 febbraio 2023 su Rai 2. Prima volta in prima serata per Francesca Fagnani che avrà in questo primo appuntamento, ospiti di primissimo livello. Ieri si è molto parlato delle dichiarazioni di Anna Oxa e di quelle di Wanda Nara, oggi invece fanno notizia le parole di Ignazio La Russa, presidente del Senato. La Russa sarà uno degli ospiti della puntata di oggi di Belve e questa mattina, sono trapelate alcune indiscrezioni circa la sua intervista. Arrivano da Open, il giornale on line di Enrico Mentana. In particolare, secondo quanto si apprende, La Russa avrebbe parlato della possibilità di avere un figlio gay. Le sue parole non hanno lasciato indifferenti, anzi. Ma vediamo che cosa ha detto il presidente del senato nello studio di Belve ( ricordandovi appunto che la prima puntata di Belve andrà in onda oggi su Rai 2 intorno alle 21,30).

Le parole di Ignazio La Russa su un ipotetico figlio gay

“Un figlio gay? Accetterei con dispiacere la notizia, perché sarebbe un figlio che non mi somiglierebbe, sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso, quello che faccio. Un padre etero vorrebbe che il figlio fosse come lui” ha detto Ignazio La Russa nello studio di Belve. Inutile dire che siamo lontani anni luce da quella che dovrebbe essere la risposta che tutti, nel 2023 si aspetterebbero. Ma è altrettanto vero, che nel 2023, questo genere di domande neppure si dovrebbero porre, perchè non dovremmo neppure porcelo il problema. E invece a quanto pare, è un problema per chi ha risposto, e chi ha fatto la domanda sapeva che si sarebbe scatenato questo meccanismo. Tra l’altro, vista l’età, La Russa avrebbe potuto rispondere anche in modo diverso, uscendo da questo tunnel. Non lo ha fatto perchè come tutte le persone che hanno il suo stesso pensiero, lo rivendica, credendo di essere nel giusto e non comprendendo perchè ci si debba scandalizzare per una affermazione del genere.

Nella stessa puntata, Ignazio la Russa avrebbe anche dichiarato: “Il busto di Mussolini appartenuto a mio padre lo vuole mia sorella. Perchè si è rotta le scatole. Mi ha detto che papà l’ha lasciato a noi, e non a me. Non ce l’ho più”. L’appuntamento dunque è per questa sera su Rai 2.