I Ferragnez separati? Francesco Oppini smentisce la crisi e la sua fonte è certa

Francesco Oppini svela cosa sa della crisi tra Fedez e Chiara Ferragni

I Ferragnez sono in crisi, si sono separati, sono separati in casa? Tutti parlano dei problemi di Chiara Ferragni e Fedez, tutti sembrano saperne un po’ di più ma è Francesco Oppini il più informato, ne è sciuro. A Oggi è un altro giorno si parla d’amore, sembra che le coppie vip scoppino una dietro l’altra. Nello studio di Rai 2 di Serena Bortone non ci sono di certo Chiara Ferragni e Fedez a parlare della presunta separazione in corso ma ci sono Gilles Rocca e Stefania Orlando, le loro storie d’amore sono finite davvero lasciando non poco dolore. Tra gli affetti stabili c’è Francesco Oppini, lui ha una fonte certa, smentisce che i Ferragnez abbiano dei problemi di coppia e dichiara altro, fa uno dei suoi sorrisetti a cui si aggiungono le battute di Stefania Orlando.

Sono tutti un po’ stufi che tutti chiacchierino di questa coppia. Serena Bortone curiosa chiede un po’ di pettegolezzi e di novità. Risponde Eva Grimaldi, racconta ciò che ha visto sui profili social dei due protagonisti, anche lei pensa che i Ferragnez stiano vivendo un momento difficile per la loro coppia. In effetti è questo che risulta dai social ma Stefania Orlando ha un’altra idea.

“Ma beato chi ci crede” esclama la Orlando svelando il suo scetticismo. Per lei è tutto montato ad arte perché sta arrivando la prossima stagione dei Ferragnez e quindi devono suscitare la curiosità. Per lei è tutto inventato e Oppini commenta che potrebbe anche essere così ma è certo che tra Chiara e Fedez è tutto a posto.

“È tutto a posto, lo dico perché ho delle fonti certe”. Oppini aggiunge: “Se è vero che hanno discusso? Beh, qualcosa è successo, ma so che è tutto a posto. La coppia non scoppia, non adesso”. Cosa insinua il figlio di Alba Parietti? Prima o poi la coppia scoppierà? Intanto, ha lasciato ben intendere di non credere a ciò che sembra, la sua fonte è certa ma chissà chi è.