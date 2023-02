Mario Giordano all’attacco di Fedez ma il rapper tace e sparisce di nuovo dai social

Mario Giordano si prende la scena su Rete 4 in diretta a Fuori dal coro ma Fedez non commenta e sparisce dai social

Chi si aspettava una risposta immediata da Fedez, dopo la puntata di Fuori dal coro in onda il 21 febbraio 2023, è rimasto deluso. Fedez non ha detto nulla in merito alle parole di Mario Giordano che ieri sera, in diretta su Rete 4, ha risposto alle provocazioni lanciate dal cantante ma anche alle accuse mosse contro il programma. Fedez infatti aveva fatto ascoltare ai suoi 15 milioni di follower, un audio nel quale una giornalista chiedeva informazioni sul suo passato e si presentava dicendo che il servizio che stava confezionando, sarebbe poi andato in onda su Rete 4 , nella trasmissione Fuori dal coro. Le parole di Fedez sono state smentite dal giornalista di Mediaset che già sui social, aveva detto che non c’era nessuna inchiesta in lavorazione che riguardasse Fedez. Il marito di Chiara Ferragni aveva a quel punto risposto facendo sentire un altro audio ma poi nulla più, se non le offese dirette a Giordano. Ieri sera dunque, il conduttore di Fuori dal coro, ha spiegato perchè quello che è stato raccontato non corrisponde al vero, visto che il programma di rete 4 non si occuperà in nessun modo di questa vicenda. “Caro Fedez non abbiamo mai pensato e mai penseremo di occuparci di lei… mi dispiace se questo delude la sua vanità, mi dispiace non avremo nessun servizio su di lei…” con queste parole Mario Giordano ha esordito nel corso della puntata di Fuori dal coro del 21 febbraio. Parole alle quali Fedez in nessun modo ha replicato. Il rapper ancora una volta è scomparso dai social, forse facendo un po’ di “detox” dopo i fasti sanremesi e dopo tutto quello che è accaduto in questo mese parecchio turbolento per lui e per la sua famiglia.

Nessuna risposta di Fedez a Mario Giordano

Qualcuno sui social, si aspettava persino le scuse di Fedez, nei confronti di Mario Giordano, che era stato attaccato anche personalmente. Non è arrivato nulla e probabilmente nulla arriverà. Tutto tace anche se molti spettatori hanno apprezzato tanto il discorso che Mario Giordano ha fatto ieri nella sua trasmissione. Qualcuno ha commentato: “Mario Giordano ha letteralmente messo le palle in testa a Fedez.“

Dobbiamo aspettarci un commento da parte di Fedez o questa vicenda si chiuderà così ? Vedremo…