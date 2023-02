Mario Giordano asfalta Fedez: “Due paroline gliele devo dire”

La vendetta di Mario Giordano contro Fedez. Fuori dal coro stasera inizia con l'attacco al rapper

L’aspettavano in molti la risposta di Mario Giordano a Fedez, quella dal suo studio di Fuori dal coro, quella dopo le offese ricevute dal rapper nel suo ritorno sui social dopo Sanremo. Il giornalista e conduttore non ha deluso nessuno, forse solo Fedez. Fuori dal coro inizia proprio dal marito di Chiara Ferragni, era previsto o meno un servizio su di lui alla fine arriva davvero ma ha tutto un altro sapore. Mario Giordano parla di vanità del cantante che però lui non contribuirà ad elevare, la vendetta è servita dopo essere stata ben preparata. Mario Giordano ha atteso qualche giorno e inizia la presentazione della puntata: “Caro Fedez non abbiamo mai pensato e mai penseremo di occuparci di lei… mi dispiace se questo delude la sua vanità, mi dispiace non avremo nessun servizio su di lei…” sembra tutto finito lì e invece l’attacco, la vendetta non era ancora iniziata. “Ma due paroline io Fedez gliele devo dire. Ha fatto un sacco parlare di sé poi si è chiuso nel suo silenzio, non parla per giorni e alla fine è spuntato fuori dopo una settimana il primo video; dopo una settimana di silenzio si è dedicato a me ed ero quasi onorato… Poi certo il video non era proprio elegante, non ha avuto proprio parole gentili”.

Mario Girdano fa vedere il video di Fedez con gli insulti

“Io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto, me lo domando da una vita se la domandano in tanti secondo me. Ciao Marietto” sono le parole di Fedez che fa la vocina. Mario Giordano è solo all’inizio della sua vendetta.

“Caro Fedez intanto la volevo tranquillizzare, i testicoli si sono tranquillamente staccati è tutto regolare e per quanto riguarda la voce non so è un mio difetto fisico, l’ho già detto anche altre volte. Un difetto fisico che peraltro mi ha anche fatto a lungo soffrire nella mia vita.Mi stupisce però che lei il paladino dei diritti civili il grande difensore sul palco di Sanremo della civiltà, lei si attacchi ai difetti fisici degli altri. Se ha qualcosa da dirmi dica su quello che dico, su quello che penso ma non si attaccano le persone sui difetti fisici, soprattutto se si è i campioni dei diritti civili”.

Il conduttore di Fuori dal coro prosegue: “E’ andato il palco di Sanremo, l’hanno eletta nuovo ideologo dei diritti civili ma poi lei in fondo lei è sempre quello che cantava com’è che cantava ho un odio represso verso tutte le persone gay e poi cantava com’è che cantava ancora ti do mezza busta ci ammazzi Barbara D’Urso e poi ancora cantava che voleva stuprare la Moratti eh la stupro la Moratti le taglio la gola col taglierino dice eh ma sono cose del 2010 del 2013 mica una vita fa. Poi anche più di recente caro Fedez lei campione dei diritti civili e si è messo a ridere mentre parlava di Emanuela Orlandi la sedicenne scomparsa”.

La vendetta non è finita: “Noi di Fuori dal coro non vogliamo occuparci di lei, ci occupiamo degli italiani. Pensi che stasera noi ci occupiamo di chi rischia di perdere il lavoro per colpa di una politica verde folle. Ci occupiamo di Mariangela e di Aurora. Il marito di Mariangela papà di Aurora è in carcere da 9 mesi per avere difeso la moglie durante una rapina e lei chiede perché. Noi ci occupiamo di Roberta che si sta chiedendo perché suo figlio Federico è morto a 24 anni. Siccome siamo Fuori dal coro noi ci occupiamo di lei, però lei deve avere rispetto dei nostri inviati, deve avere rispetto perché per raccontare le storie degli italiani ogni settimana gli inviati di Fuori dal coro rischiano. Non vengono a indagare sulle sue tendenze sessuali ma vanno in giro nelle periferie d’Italia, nei quartieri a rischio e non stanno lì nella torre di lusso del grattacielo di lusso di Milano, vanno in giro e rischiano quando raccontano”. Fedez risponderà?