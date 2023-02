Fedez torna sui social ed è furioso con i giornalisti: “Fate schifo”

Fedez è tornato sui social e ha sferrato un durissimo attacco a una giornalista e al programma nel quale lavora

Un sabato sera movimentato per Fedez che ha deciso di tornare sui social e lo ha fatto in grande stile. Non per rispondere alle tanta chiacchiere di cui tutti siamo colpevoli. Questo è decisamente vero, visto che le notizie, si rincorrono, in base a quello che i lettori vogliono sapere. E in questo caso, quanto fosse vera o non vera la crisi dei Ferragnez. Pochi minuti fa Fedez è tornato sul suo profilo social, parecchio infuriato con i giornalisti in generale, ma soprattutto con una giornalista di Fuori dal coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano. Il rapper, ha mostrato uno stralcio della telefonata che c’è stata con la giornalista in questione. “Fate schifo” ha scritto nelle sue storie, raccontando che la giornalista ha contattato telefonicamente tutti i suoi amici di infanzia per capire se Fedez fosse omosessuale. La giornalista ha spiegato che aveva fatto solo una telefonata ma in realtà il rapper ha raccontato che ha contattato diverse persone per fare delle domande di questo genere. Non finisce qui, Fedez spiega ai 15 milioni di follower che ha, i motivi per i quali proprio una giornalista di Fuori dal coro, abbia fatto questo genere di telefonate.

La rabbia di Fedez sui social

“E perchè mai Fuori dal coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me e per vedere se sono omosessuale” si è chiesto Fedez nelle storie postate sui social. “Forse perchè ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti, vi siete presi male eh Mario Giordanino” ha continuato il marito di Chiara Ferragni. E per concludere: “teste di ca***”. Insomma Fedez torna sui social ma non dice nulla su tutto quello che sul suo conto si è detto e scritto in questi giorni. Una cosa è certa: possiamo dormire tutti sonni tranquilli perchè Federico è sano e salvo, è a casa sua a Milano, sta con sua moglie. E del resto le foto del pranzo stellato di ieri in villa ne era stata la dimostrazione. Dopo questo duro sfogo, Fedez dirà anche altro sulle polemiche di Sanremo, sugli esposti, sulla crisi, su tutto quello che è successo in questa ultima settimana?