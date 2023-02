Fedez e Chiara Ferragni a pranzo da Cannavacciuolo: beccati salta il teatrino?

Un video rubato mostra Fedez e Chiara Ferragni al ristorante da Cannavacciuolo, altro che crisi

Che stanno combinando Fedez e Chiara Ferragni? Sui rispettivi profili social stanno facendo di tutto per confermare che tra loro c’è crisi ma realtà sembra un’altra. I fan chiedono di continuo di avere loro notizie, dopo Sanremo 2023 e con tutto il gossip che gira intorno alla coppia Chiara Ferragni e Fedez non hanno commentato, non rivelano niente. Si è detto di tutto dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, dopo l’accusa ai due cantanti di atti osceni in luogo pubblico. Il rapper è riuscito ad oscura sua moglie vera protagonista del festival? Il racconto della guardia del corpo, l’autore Rai che dice ma non dice, poi le foto scattate al centro di Milano, davanti al portone dove c’è un noto studio legale ma sembra ci sia anche lo studio dove Fedez e la Ferragni fanno terapia di coppia. Qual è la verità? Sembra dirla un video apparso su Tik Tok, le immagini che mostrano i Ferragnez a pranzo da Antonio Cannavacciuolo.

Chiara Ferragni e Fedez non sono in crisi

Molti sono pronti a scommettere che quando Fedez e Chiara Ferragni torneranno in coppia sui social diranno che tutti hanno pensato cose non vere, che loro due sono semplicemente rimasti in silenzio e che il gossip ha fatto il resto, inventando un po’ tutto, immaginando la separazione.

Hanno interrotto le riprese della seconda stagione di The Ferragnez, anche questo magari non è certo per la presunta crisi. Tornando al video al ristorante si vedono Chiara e Fedez sorridenti, altro che musi lunghi e crisi. Forse hanno solo voglia di privacy, anche se è davvero strano visto che lei è la prima influencer, imprenditrice digitale e che in realtà sui social evita solo di mostrare suo marito, per il resto ha pubblicato davvero tanto.

Prima o poi qualcosa dovranno dirla ma c’è chi parla di teatrino che per altro sta per giungere al termine. La verità è che c’è davvero troppa attenzione sulla coppia e troppo poca su questioni ben più importanti. I social possono fare molto, influenzare molto le persone, ormai è ben chiaro.