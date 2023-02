Michelle Hunziker torna alla sua Michelle Impossibile ma questa volta ci sono anche i Friends

Michelle Hunziker è pronta a tornare con il suo Michelle Impossibile: ecco tutti gli ospiti del 22 febbraio 2023

Conto alla rovescia terminato. Torna lo spettacolo su Canale 5 in prima serata e ancora una volta lo show in prime time porta il nome di Michelle Hunziker. Dopo le puntate in onda nel 2022, Michelle Hunziker è pronta a riprendere da dove aveva lasciato. Da mercoledì 22 febbraio, arriva su Canale 5 in prima serata Michelle Impossible & Friends, la seconda edizione del one woman show di Michelle Hunziker. E questa volta Michelle non sarà da sola, anzi…

Con “Michelle Impossible & Friends” torna sull’ammiraglia Mediaset il grande varietà, contraddistinto da ospiti d’eccezione e performance artistiche, dall’orchestra – diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle e dal corpo di ballo. Al centro delle tre serate evento ci saranno i tanti amici della conduttrice svizzera che si avvicenderanno sul palco. Attori, cantanti e grandi artisti che racconteranno la loro carriera, celebrata con ironia per regalare ai telespettatori un grande show. Non ci resta dunque che scoprire le anticipazioni per la prima puntata di Michelle Impossibile che ci aspetta oggi su Canale 5.

Michelle Impossible: le anticipazioni della prima puntata 22 febbraio 2023

Nel primo appuntamento Michelle Hunziker ospiterà sul palco di “Michelle Impossible & Friends” Eros Ramazzotti che, per la prima volta in tv racconterà aneddoti della sua vita e della sua carriera alla figlia Aurora. Un ritorno quello di Eros. Lo scorso anno la presenza dell’ex marito di Michelle aveva aiutato, e non poco lo spettacolo, anche in termini di ascolti, per via della grande curiosità del pubblico. Vedremo che cosa accadrà in queste nuove puntate dello show di Canale 5. Oltre al cantautore romano: Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Nina Zilli e Andrea Pucci.

Spazio anche al roast show condotto da Aurora Ramazzotti dove, con ironia e leggerezza, verranno messi “alla berlina” alcuni degli ospiti. La figlia di Michelle, che sta per diventare nonna, sfoggerà in prima serata il suo pancione, in attesa di dare alla luce il primo figlio.

Ad affiancare Michelle Hunziker nel corso delle tre puntate, oltre ai numerosissimi ospiti, ci saranno la Gialappa’s Band e il Mago Forest, con la partecipazione di Katia Follesa. Appuntamento quindi alle 21,40 circa subito dopo Striscia la notizia su Canale 5.