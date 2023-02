Giovanna Civitillo a Oggi è un altro giorno svela un po’ di cose

Giovanna Civitillo a Oggi è un altro girono ha raccontato un po' di cose

Giovanna Civitillo ospite a Oggi è un altro giorno parla d’amore, il tema del festival di Sanremo 2023, il tema che la lega ovviamente ad Amadeus e al loro figlio, ma anche al rapporto nato con Gianni Morandi e sua moglie Anna. “Volevo condividere o cedere il mio ruolo da Lady Sanremo ad Anna ma io sono la moglie di Ama che guarda uno spettacolo meraviglioso” è così che la moglie di Amadeus racconta di come e quanto hanno corteggiato Gianni Morandi e sua moglie Anna. Giovanna Civitillo confida che Amadeus subito dopo il festival di Sanremo dello scorso anno aveva pensato di avere al suo fianco Gianni Morandi. Da quel momento è iniziata una serie di incontro, erano sempre loro due ad andare a casa di Gianni e sua moglie. Anna preparava pranzi buonissimi, i tortellini in brodo e altro. In giardino c’erano Gianni e suo figlio Josè che giocavano a calcio. Immagini che fanno subito pensare ad un’amicizia che è diventata poi forte e che ha portato ad un nuovo successo sul palco di Sanremo.

Giovanna Civitillo è superstiziosa

Racconta anche dell’invidia che percepisce intorno a lei e alla coppia, ha indossato un impermeabile e non le interessa nulla, non legge nulla, nemmeno i commenti degli haters, però se glielo riferiscono lei passa avanti, non ci pensa, la vita è sua. Non ne vuole parlare perché sono persone che non considera, che non devono avere spazio.

E’ però superstiziosa e usa il sale ovunque, lo mette ovunque, negli angoli di casa e anche dove mette le chiavi, da buona napoletana per lei è così e non ne fa a meno. Giovanna Civitillo appare come sempre di una semplicità incredibile, non si sente di certo una primadonna ma semplicemente una moglie innamorata di un uomo di successo, sempre pronta ad aiutarlo.

Ammette la gelosia per suo figlio che ha 14 anni e che l’Italia sta vedendo crescere, sempre in prima fila al teatro Ariston accanto a lei. Per il momento pensa più al clacio che alle ragazzine mentre le ragazzine lo corteggiano. Giovanna spera di non essere troppo gelosa ma sa già che sarà difficile non dire molto.