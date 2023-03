Paola e Chiara realizzano il sogno di Antonella Clerici insegnando il balletto di Furore (Video)

Il video di Paola e Chiara che a E' sempre mezzogiorno insegnano il balletto di Furore ad Antonella Clerici

Gran sorpresa oggi per Antonella Clerici: nello studio di E’ sempre mezzogiorno arrivano Paola e Chiara e la conduttrice impazzisce di gioia (video). E’ da quando ha ascoltato Furore e visto il balletto delle due cantanti a Sanremo 2023 che la Clerici ripete che desidera diventi parte del programma del mezzogiorno. Antonella Clerici da giorni ogni giorno continua a volere ascoltare Furore e a ripetere che tutto lo staff di E’ sempre mezzogiorno deve ballare la coreografia di Paola e Chiara. Oggi non si aspettava l’arrivo delle due sorelle Iezzi, è evidente che non sapesse niente, una vera sorpresa. Stava seguendo la ricetta di Francesca Marsetti ma all’improvviso c’è la sua canzone, Furore, tutto come sempre, solo che alle sue spalle Antonella Clerici vede arrivare le cantanti.

Antonella Clerici balla Furore con Paola e Chiara

Corre incontro alle Iezzi, le abbraccia, entusiasta, ringrazia anche chi le ha fatto questa bella sorpresa. Racconta che come sempre a lei non viene detto niente di ciò che accadrà per avere tutta la sua spontaneità. Infatti, eccola emozionata e felice, porta subito tutti al centro, vuole che ballino tutti. Paola e Chiara sono pronte ad insegnare i passi di Furore e con loro sembra davvero tutto molto semplice.

Poi parte la musica ed ecco il divertimento. Ci vorranno ancora un po’ di prove ma presto tutti sapranno muoversi come Paola e Chiara. Il video che vi mostriamo in basso mostra tutti i passi e l’allegria vissuta nello studio di Antonella Clerici.

C’è tempo anche per qualche domanda e la conduttrice chiede se si aspettavano tutto questo successo nel loro ritorno al festival di Sanremo. No, non lo immaginavano e sono grate ad Amadeus per averle scelte, per avere creduto in loro, nella forza del loro brano. “A noi piaceva la canzone e volevamo divertirci ma tutto questo non ce lo aspettavamo”. La Clerici è certa che l’essere rimaste fedeli a loro stesse le abbia premiate.

Ed ecco Paola e Chiara anche in cucina ma Antonella promette che andrà rivedere di continuo il video di Furore, il balletto appena fatto in trasmissione, che fino a giugno lo proverà per poi essere pronta per l’estate, certa che tutti balleranno sulle note di Furore.