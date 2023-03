Concita De Gregorio a Belve parla per la prima volta del tumore, della parrucca che indossa

Per la prima volta Concita De Gregorio parla del tumore contro cui sta lottando, della parrucca che indossa. Stasera a Belve

Per la prima volta Concita De Gregorio parla del cancro, della malattia di cui preferisce parlare al passato. Ne ha parlato a Belve, le anticipazioni svelano parte della sua intervista, che vedremo in onda stasera su Rai 2 in prima serata. Quando Francesca Fagnani legge alla sua ospite cosa hanno scritto sui suoi capelli Concita De Gregorio rivela che ha una parrucca. Nessuna voglia di trasformazione, è ovvio, parliamo di cose ben più sere e purtroppo concrete. Qualche giorno fa un giornale ha scritto che lei si era fatta il taglio come Giorgia Meloni; lei è stata quasi sul punto di chiamare il direttore ma poi ha desistito. “Preferirei avere i miei capelli, adesso porto una parrucca” e su questa frase Francesca Fagnani capisce subito che non è la risposta che si aspettava. Nessuno sapeva della battaglia della giornalista contro il tumore. Concita De Gregorio forse decide in quel momento di parlarne ma spiega anche perché non l’ha fatto prima.

Concita De Gregorio a Belve parla del cancro

E’ stata sul punto di telefonare al direttore del giornale in questione, perché spesso si è davvero poco attenti a ciò che si scrive. Non era un problema di taglio, di somiglianze o di presa di posizione, certo che no.

“Io preferirei avere i miei capelli e però invece porto adesso una parrucca, abbastanza simile ai miei capelli di una volta… ma io ho avuto un anno molto impegnativo, ho avuto un cancro”.

L’emozione tradisce più Francesca Fagnani che la De Gregorio che racconta dell’operazione e di come sta oggi. “Mi sono operata ad agosto… il cancro che ho avuto, e io ne parlo al passato perché ho tolto tutto quello che dovevo togliere ma non si può mai parlare completamente al passato. Però diciamo che siamo sulla buona strada…”. Non è ancora finita ma oggi sta bene, ha tolto tutto ma chi combatte contro un tumore non si sente mai fuori del tutto.

“Io ne ho parlato meno in pubblico e questa è la prima volta che lo facciamo – spiega il perché della sua scelta di non dire niente – è che poi quando tu ne parli in pubblico tutti tornano da te con l’aria un po’ dolente chiedendoti come stai… ma è un pezzo della vita quella non è tutta la vita”.