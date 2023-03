Antonella Clerici confessa il terrore che prova ogni volta, le manca il respiro

Antonella Clerici confessa cosa le capita dietro le quinte prima di andare in onda

Antonella Clerici confessa a Francesco Arca e al pubblico di E’ sempre mezzogiorno che ogni volta che va in onda pensa di scappare. Il suo ospite in cucina oggi è l’attore protagonista di Resta con me, una fiction che la Clerici adora. Parlando di fragilità, insicurezze e paure la conduttrice racconta cosa le capita, magari non tanto nella conduzione di E’ sempre mezzogiorno, ma quando è in onda con una prima serata, con un programma nuovo. “Confesso una cosa, io ogni volta che vado in onda, adesso magari non qui a E’ sempre mezzogiorno che mi fa un po’ meno perché ormai è diventata un po’ la mia quotidianità… ma io insomma, è ormai dall’ 86 che faccio contratti con la Rai quindi, quanti anni sono, siamo quasi al 2026 e sono quarant’anni, ma io ogni volta che devo fare un prime time e che sono dietro le quinte in diretta io penso sempre la stessa cosa”. Antonella Clerici svela il terrore che prova ogni volta, le manca il respiro e vorrebbe solo scappare.

Antonella Clerici: “Scappo, si apre la porta e non ci sto”

E’ la paura che prova prima che si accendano le telecamere e inizi il programma, soprattutto un prime time. Antonella Clerici svela ciò che pensa ogni volta fino a un attimo prima: “Adesso scappo, si apre la porta e io non ci sto perché io non riesco, non respiro più, cioè mi manca l’aria”. E’ il terrore di non farcela, di non riuscire nemmeno a parlare. Nonostante i tanti anni di esperienza l’emozione è sempre la stessa, non passa. Poi quando entra dopo le prime parole passa tutto, rompe il ghiaccio ed è fatta.

E’ certa che accada anche ad altri, accade quasi tutti, non solo ai conduttori. Francesco Arca annuisce, anche i cuochi confermano. La Clerici confida il consiglio che tanto tempo fa le diede Pippo Baudo. “Mi diceva di iniziare sempre facile, quindi con un ‘buonasera a tutti’ per esempio, che lo so dire e poi vado avanti. Cioè io ho il terrore e quindi è una cosa naturale, so che è comune a tanti, anche per Fiorello è lo stesso”.

Così ci sentiamo tutti un po’ più normali perché l’ansia, la paura di non farcela appartiene anche a chi sembra sempre così sicuro e dopo decenni di esperienza. Il consiglio di Pippo Baudo però è davvero giusto.