The Voice Kids ci regala il grande talento dei più piccoli e l’infinita dolcezza della Clerici

Buona la prima per The Voice Kids ma quanti ascolti ha portato a casa il talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici? Ecco i dati

Dopo The Voice Senior, ecco The Voice Kids. Neppure il tempo di respirare un po’, e forse questo potrebbe pagare in termini di ascolto, che ecco Antonella Clerici mettere via gli abiti più sexy per indossare i suoi amati fiori e i suoi amati colori, quelli che ha sempre scelto anche quando accendeva le luci sul palco di Ti lascio una canzone. E abbiamo ritrovato la stessa conduttrice: amorevole e tenera, di una dolcezza infinita e di quella empatia che in pochi provano con i piccoli talenti. The Voice Kids, ha il merito di correre molto veloce. E a differenza di quanto succedeva in altri talent, sarà breve ma intenso, cosa che potrebbe facilitare nel capitolo ascolti. Sicuramente lo spettacolo, è stato divertente, forse un po’ lungo. Di solito i programmi che vedono dei minori protagonisti, chiudono a mezzanotte, quando i piccoli, come cenerentole, devono tornare a casa sulla loro zucca. The Voice Kids, ha avuto certamente delle autorizzazioni straordinarie, visto che la chiusura è arrivata poco prima dell’una, ma del resto era immaginabile, visto che il format sarà di breve durata e ieri, c’erano da formare le squadre dei 4 coach. Forse anche questa rapidità potrebbe aiutare negli ascolti e la durata nello share. Una domanda però sorge spontanea: quanti bambini c’erano davanti alla tv a quell’ora? Verrebbe quindi da pensare che ci si rivolge come sempre a un target più ampio, ma del resto, anche Tu si que vales che è considerato un programma per le famiglie, finisce alla stessa ora. Nulla di cui scandalizzarsi dunque.

Come è accaduto per The Voice Senior, anche per la versione Kids è stato fatto un ottimo lavoro di casting e abbiamo visto sul palco ieri sera, 12 talenti molto diversi tra loro. Darà di certo una bella gara quella che vedremo. I bambini tra l’altro, sono anche molto cambiati rispetto al passato, abituati ormai ad avere si social un palcoscenico importante. Non a caso, uno di loro, tra il serio e il faceto, si è presentato a 12 anni davanti ai giudici presentando anche il suo manager!

Gli ascolti della prima puntata di The Voice Kids: ecco i dati del 4 marzo 2023

Per Antonella Clerici una sfida non semplice, visto che il talent di scontra con la penultima puntata di C’è posta per te. Una puntata molto attesa dal pubblico dopo una settimana di stop. Vedremo che cosa accadrà. I dati saranno come sempre disponibili solo dopo le 10.