C’è posta per te torna e stravince ma The Voice Kids fa il suo: gli ascolti del sabato sera

Gli ascolti di sabato 4 marzo 2023: C'è posta per te torna e vince ma The Voice Kids non delude le aspettative, ecco i dati auditel della prima serata

Una sfida del tutto inedita quella del 4 marzo 2023. Al sabato sera due proposte diverse: su Rai 1 la prima puntata di The Voice Kids, una sorta di sperimentazione, visto che il talent andrà in onda con solo due serate su Rai 1. E su Canale5 invece il ritorno di C’è posta per te con Maria de Filippi di nuovo in tv dopo una settimana di stop. Chi ha vinto dunque nella serata della sfida del sabato sera? Ce lo rivelano come sempre i dati di ascolto. I dati auditel del 4 marzo sanciscono la vittoria di C’è posta per te 4,5 milioni e il 28,8%. Si torna a superare il muro dei 4 milioni di spettatori nella serata del 4 marzo. Questa edizione di C’è posta per te però, in termini di ascolti, e spettatori soprattutto, è apparsa sottotono. Chiaramente il 28 % di share è un dato clamoroso, ma il numero degli spettatori, in forte calo, è evidente.

Ottimo comunque il debutto di The Voice Kids, che porta a casa il 23% di share e 3.580.000 spettatori. Impossibile fare paragoni va detto, con altri programmi perchè comunque la durata della prima puntata di The Voice Kids è stata parecchio lunga, è terminata quasi all’una. Però il numero di spettatori, share a parte, ci permette di dire che lo show di Antonella Clerici è in linea con quello che è stato proposto al sabato sera e ha fatto molto bene. Dopo il successo di The Voice Senior quindi, un altro successo.

Gli ascolti del 4 marzo 2023: ecco i dati auditel

Vediamo con precisione i numeri di questo sabato sera. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:29 alle 00:42, ha raccolto davanti al video 4.556.000 spettatori con uno share del 28.8%. Maria de Filippi torna e vince la serata.

The Voice Kids, in onda dalle 21:33 alle 00:44, fa il suo dovere con una media di 3.589.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 827.000 spettatori (4.2%) e F.B.I. International 726.000 spettatori (4%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta sigla 896.000 spettatori con il 5.3%. Su Tv8 le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 segnano 779.000 spettatori (4.1%).

Su Italia1 Dragon Trainer – Il mondo nascosto ha intrattenuto 558.000 spettatori (3%). Su Rete4 Il padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone in prima visione totalizza un a.m. di 402.000 spettatori (2.5%). Su La7 La maschera di ferro ha registrato 402.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Per qualche dollaro in più è seguito da 234.000 spettatori (1.4%).