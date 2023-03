Veronica Maya: “Ho perso un bambino” ma racconta l’aborto con leggerezza

A Verissimo Veronica Maya racconta con leggerezza dell'aborto, del figlio che ha perso

E’ da tempo che Veronica Maya non è in tv, torna con Verissimo e racconta della sua bellissima famiglia e anche del bambino che ha perso, dell’aborto. E’ accaduto agli inizi della storia con Marco Moraci; suo marito è chirurgo plastico e in quel momento l’ha aiutata in tutto. Veronica Maya e suo marito erano in Brasile; Silvia Toffanin racconta di un problema di salute e la sua ospite con grande semplicità parla dell’aborto, di cosa è accaduto quel giorno durante una vacanza allegra. Era Capodanno, tutti erano felici, erano partiti forse con un po’ di incoscienza, erano le prime settimane di gravidanza, la ginecologa li aveva rassicurati. “Noi abbiamo tre figli però prima di Riccardo c’è stata un’interruzione di gravidanza e sono stata male. Era il 31 dicembre, eravamo in Brasile e in una piccola capanna in realtà; era un posto anche abbastanza sperduto, insomma, difficile da raggiungere da lì un ospedale o un centro più abitato. Era proprio l’inizio, le prime settimane che ancora non lo dici a nessuno perché si sa i primi tre mesi sono sempre un po’ delicati” racconta Veronica Maya.

Veronica Maya a Verissimo

“La ginecologa all’epoca aveva comunque consigliato che potevamo viaggiare quindi noi anche forse un po’ inesperti siamo partiti poi in realtà c’è stata qualche complicanza e Marco lì è stato fenomenale”. Il marito della conduttrice è chirurgo plastico: “Si trovò a decidere cosa fare con me, dove portarmi, come trasportarmi nel modo più rapido e meno pericoloso per la mia salute, anche se si era capito da subito che insomma la gravidanza si stava interrompendo e quindi mostrando grande fermezza anche nel prendere la decisione più giusta nel modo più veloce. Poi la situazione era strana perché comunque era Capodanno e fuori la gente ballava la samba, c’era una situazione di festa e noi insomma in quella situazione di difficoltà, di dispiacere”.

Veronica Maya è forse uno dei rari casi in cui un aborto si supera così velocemente, lei ha avuto questa fortuna. “Devo dire la fortuna che poi dopo tutto il resto è andato bene, sono arrivati tre figli meravigliosi e un po’ forse la leggerezza di quel momento, cioè devo dirti che l’ho superata, che già il giorno dopo io stavo meglio”. Il giorno successivo stava già meglio, non ci ha pensato poi molto, è stata fortunata. Quell’episodio ha fatto però capire ad entrambi che una famiglia era quello che volevano. La Maya ha quindi fatto tutti i controlli necessari e dopo poco è arrivato Riccardo, il primo figlio.