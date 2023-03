I nipoti di Little Tony a Domenica In, Cristiana piange per le loro lettere

La figlia di Little Tony a Domenica In questa volta piange per tutto l'amore che le hanno scritto i figli nella loro lettera

Da Mirko che ha 24 anni fino al piccolo Mattia che ha solo 5 anni, i nipoti di Little Tony, i figli di Cristiana Ciacci sono per la prima volta a Domenica In. La figlia di Little Tony emozionatissima con i suoi bambini in studio e Mara Venier nota la somiglianza dei ragazzi con il cantante. Il pubblico non dimentica l’artista ma la conduttrice pensa però che altri lo stanno dimenticando, che Little Tony meriterebbe maggiori tributi in tv. “Pensa come sarebbe orgoglioso di vederti così con tutti i tuoi bambini… il tuo sogno… Sarebbe stato un nonno meraviglioso, orgoglioso di tutti voi”. Cristiana Ciacci continua ad asciugarsi le lacrime ma le emozioni per lei non sono terminate. Mara Venier vorrebbe che oggi per lei ci fosse solo allegria, che fosse una festa del papà senza tristezze, ci prova ma sono ancora lacrime, anche se di gioia miste al dolore per l’assenza di Little Tony che è sempre forte. Ne ha parlato più volte in tv, nelle sue interviste, ha provato a spiegare amore e incomprensioni.

Le lettere dei nipoti di Little Tony

Sono le lettere che hanno scritto per la loro mamma; anche se oggi è la festa del papà. Per Cristiana Ciacci i suoi figli sono la sua vita, ripete che sono la sua missione.

E’ il più grande ad iniziare a leggere: “Cara mamma è strano che ti scriviamo tutti e cinque insieme vero, oggi è la festa del papà e siamo qui per festeggiare insieme a te il tuo grande papà. Ti ricordi quando facevo troppe assenze a scuola e mi volevano bocciare hai capito subito che stavo male perché mi prendevano in giro a causa del mio aspetto e senza giudicarmi hai cercato di capirmi, mi hai portato da un nutrizionista e mi hai scritto in un’altra scuola cambiandomi la vita. Grazie mamma”

E’ la seconda figlia a continuare: “Mamma vorrei ringraziarti perché ci sei sempre stata nei momenti belli e in quelli brutti, ad esempio quando ho deciso di lasciare l’università. Avevo un po’ di paura a dirtelo e tenevo tutto dentro, poi un giorno ho deciso di parlarti e tu hai fatto la cosa precisa di cui avevo bisogno: mi hai ascoltato, mi hai abbracciato, abbiamo pianto insieme e alla fine ho capito che sono una figlia fortunata grazie mamma”.

La terza figlia di Cristiana che ha 15 anni: “Mamma volevo solamente ringraziarti di tutte quelle volte in cui mi hai difesa e supportata, ad esempio durante gli anni delle medie quando affrontavo delle giornate pesanti in cui mi sentivo triste e sola. Tu eri sempre lì accanto a me, pronta a rassicurarmi e a tranquillizzarmi facendomi sentire meglio. Grazie mamma”.

Si abbassa l’età e i grazie sono diversi: “Ciao mamma grazie per tutte le cose buone che mi prepari con tanto amore. Sei la mamma più speciale del mondo e sarai sempre al primo posto nel mio cuore, grazie mamma”.

Manca Mattia: “Mamma sei nel mio cuore e ti voglio tanto bene”. E’ il più dolce dei finali e conclude Cristiana: “Sono la cosa migliore che ho fatto. Il mio grande successo sono loro”.