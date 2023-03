Terremoto a Uomini e Donne: la scelta di Lavinia non si fa

Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne: ancora nessuna scelta per Lavinia che potrebbe non farla più

Fine settimana di registrazioni a Uomini e Donne e come sempre arrivano le news e le anticipazioni su quello che è accaduto negli studi di Roma. Nell’ultima puntata registrata, Lavinia avrebbe dovuto comunicare la data della sua scelta e invece...Tutto è cambiato nella penultima registrazione di Uomini e Donne, quella del 18 marzo. Lavinia era arrivata in studio con le migliori intenzioni, a quanto pare, e le due esterne con Alessio Corvino e Alessio Campoli erano anche andate molto bene. Solo che poi sono successe altre cose. In particolare, sono arrivate delle segnalazioni su delle uscite di Alessio Corvino, con la ex della quale si era parlato anche in altre occasioni. Foto e storie che erano già apparse sui social. Tra Lavinia e Alessio quindi c’è stata una forte discussione, una litigata molto accesa tra accuse e parole forti tanto che alla fine, il corteggiatore, ha deciso di lasciare lo studio, andando via. Cosa farà quindi Lavinia, ritarderà ancora la sua scelta oppure non la farà? Scopriamolo con le anticipazioni di Uomini e Donne, eccole per voi.

Uomini e Donne: Lavinia non sceglie?

Ieri, 19 marzo 2023, c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne, con un recap di quello che era accaduto tra Lavinia e Alessio. Quando la tronista si è presentata in studio abbiamo scoperto che lei non è andata a parlare con Alessio alla fine della registrazione e il corteggiatore non ha chiesto di vederla, per cui non c’è stato nessun confronto. Non solo. Lavinia ha anche scoperto che Alessio Corvino aveva deciso di non presentarsi nella nuova registrazione, per cui è assente nella puntata. Lavinia non ha preso benissimo la comunicazione di Maria de Filippi ma allo stesso tempo si è detta stanca di questa situazione. Ha spiegato che le scuse devono arrivare da Alessio, che non può essere sempre lei a rincorrerlo anche perchè in questo caso, il ragazzo sarebbe nel torto marcio, per cui il gesto decisivo, deve arrivare da Alessio. Ha anche spiegato che non andrà a riprenderlo…

A questo punto Alessio Campoli ha chiesto alla tronista che cosa ne sarà del trono, che cosa ne sarà del loro percorso. Se lei non va da Alessio e Alessio non torna da Lavinia, come finirà? La tronista era ovviamente in difficoltà perchè forse si aspettava che Corvino tornasse in puntata per chiederle scusa, cosa che invece non ha fatto. Alla fine quindi non ha saputo dare neppure una risposta ad Alessio Campoli, che invece è rimasto per lei ma che non sa che cosa accadrà nel loro futuro…

Il pubblico va detto, inizia a essere un po’ stufo di questa situazione, anche perchè Lavinia è nella stessa condizione da mesi ormai, un po’ come era successo a Federico. Con una grande differenza però: sia Carola che Alice avevano più volte mostrato tutto il loro interesse per Federico, erano arrivate anche a dirgli di essersi innamorate. I due corteggiatori di Lavinia, sembrano essere molto lontani dal provare qualcosa di forte per lei. E forse anche questo, è il vero motivo per il quale Lavinia, non ha ancora fatto la sua scelta. La farà? Staremo a vedere.