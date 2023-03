Daniela Rosati vittima del compagno, perse il figlio in un lago di sangue ma l’ha perdonato

Daniela Rosati racconta della violenza del compagno, la lasciò in un lago di sangue, perse il figlio

Ospite a Oggi è un altro giorno Daniela Rosati racconta della sua fede, non è una suora ma ha fatto voto di castità. Ha scelto il perdono Daniela Rosati, anche quando il suo compagno, un ex compagno, la fece abortire picchiandola. Fa rabbrividire la serenità con cui racconta quel momento drammatico di tanti anni fa. Confida che sono cose che sconvolgono per sempre la vita di una persona, che te le porti dietro per sempre ma al tempo stesso dice che ha perdonato quella persona. Non l’ha mai denunciato e non si è mai pentita di non averlo denunciato, anche se lui l’ha lasciata in un lago di sangue. Non era morto solo il bambino che aveva in grembo ma Daniela Rosati ha rischiato anche la sua stessa vita. L’ex compagno aveva altri figli, non voleva evidentemente rovinare anche altro. Racconta che è una persona che poi ha continuato a vedere, che frequenta, che non hanno più parlato di quella tragica giornata.

Daniela Rosati a Oggi è un altro giorno

“Ho sopportato molte violenze fisiche e molte violenze psicologiche, ho perso un bambino per questo che era impazzito, mi ha preso a calci e io sono svenuta e mi sono ritrovata in un lago di sangue; svenuta in una cucina di una casa di un’amica, da sola”.

Non è la prima volta che la Rosati lo racconta ma aggiunge che bisogna imparare a perdonare; per questo lei è serena anche quando lo racconta.

Era da sola a casa dell’amica, dove lei e il compagno erano ospiti. In quella cucina lei ha perso suo figlio. Dice che l’ex compagno era impazzito ma la verità è che stato violento fino a farla abortire.

No, non l’ha denunciato: “Lui è cambiato molto, si è trasformato, è una persona che io vedo frequentemente”. Crede che sia opera delle preghiere e del perdono. Va bene tutto, il perdono e le preghiere, certo, ma in ogni caso bisogna denunciare e dopo perdonare, forse. E’ felice di non averlo fatto, di non avere mai denunciato ma Serena Bortone continua a ripetere: “Denunciate”.