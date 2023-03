La proposta di matrimonio per Silvia Toffanin la fanno Pio e Amedeo: l’appello a Piersilvio

Pio e Amedeo vorrebbero essere i testimoni al matrimonio di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi: ecco la proposta fatta da loro in tv

Stanno insieme da quasi 20 anni Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin e dopo la nascita dei loro due figli, in più occasioni si è parlato di un imminente matrimonio, che non è mai stato celebrato. Almeno, non risulta da nessuna parte. Di questo mancato matrimonio, si è parlato anche nella puntata di Felicissima sera, il programma di Canale 5 condotto da Pio e Amedeo, che ha visto la Toffanin protagonista della puntata in onda il 24 marzo. Per la prima volta la conduttrice di Verissimo, si è sbilanciata pubblicamente, giocando con Pio e Amedeo, raccontando qualche dettaglio della sua vita privata e della storia con Piersilvio. Ha raccontato alcune delle loro abitudini e ha persino svelato come il suo compagno, arriva in camera da letto…Pio e Amedeo hanno fatto notare alla Toffanin, che però questo matrimonio, ancora non è stato celebrato…E visto che entrambi, in qualche modo, vorrebbero entrare a far parte della famiglia Berlusconi, ci terrebbero davvero tanto, hanno pensato che per farlo, potrebbe giocarsi la carta dei “testimoni”.

Pio e Amedeo e la proposta di matrimonio a Silvia Toffanin

Per conquistare il ruolo di testimoni, hanno deciso di spingere in qualche modo, per ricordare a Berlusconi che è arrivato il momento di fare la proposta di matrimonio alla Toffanin. Si sono inginocchiati davanti alle telecamere e hanno invitato Berlusconi a prendere in sposa la bella Toffanin, possibilmente in comunione dei beni! Poi una dolce dedica con una canzone, ricca di parole e testo, che il duo comico, ha composto per la Toffanin…Un momento sicuramente divertente, anche per via del reale imbarazzo di Silvia Toffanin che forse, molte delle cose accadute sul palco di Felicissima sera, proprio non se le aspettava. E’ stato comunque divertente vedere per la prima volta una Silvia, fuori dalla sua zona di comfort e imbarazzata dal dover parlare pubblicamente, della sua di vita e non di quella delle persone che intervista sempre.

Sulla proposta di matrimonio…Ci auguriamo per la Toffanin che se ma dovesse arrivare, sarà decisamente più romantica e originale.