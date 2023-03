A Mara Venier l’ennesima parolaccia di Iva Zanicchi non va giù, occhiataccia

Mara Venier stufa dell'atteggiamento di Iva Zanicchi anche nel momento del ricordo di Paolo Limiti

Non è che forse forse, Selvaggia Lucarelli e tutte le persone che a Ballando con le stelle facevano notare che Iva Zanicchi potrebbe essere molto altro in tv e invece fin troppo spesso si lascia travolgere da un personaggio costruito ad arte? Lo diciamo in relazione a quello che è successo anche oggi nella puntata di Domenica IN, iniziata con uno spazio di ricordo e omaggio per Paolo Limiti. Tra gli ospiti del talk di Mara Venier, anche Iva Zanicchi che ha dato un suo personale ricordo del giornalista e conduttore. Il pubblico a casa non ha però molto gradito il solito atteggiamento della Zanicchi che, come nel suo stile, la butta spesso in caciara. Senza però pensare che ci sia momento e momento e che forse, lo spazio di Domenica IN di oggi, avrebbe meritato un altro tipo di atteggiamento. Con il sorriso, certo, ma con un modo delicato anche di omaggiare una persona che non c’è più, in mezzo alla gente che gli ha voluto bene. E invece Iva ha portato il personaggio Iva che forse ormai ha divorato la persona, e non si è trattenuta con le sue classiche e immancabili parolacce, anche questo pomeriggio. Una cosa che il pubblico non ha gradito ( e infatti anche sui social i commenti non sono mancati). L’atteggiamento di Iva Zanicchi forse non è piaciuto moltissimo neppure a Mara Venier…

Mara Venier che occhiataccia a Iva Zanicchi

La Venier, aveva invitato la cantante a evitare le sue ormai note barzellette, memore anche di quello che era successo la scorsa settimana con Vittorio Sgarbi. Purtroppo però le parolacce sono scappate anche in questa puntata a Iva. Dopo l’esibizione, Iva ha commentato: “Ao basta con sta Zingara, applauso al maestro”. Dopo la performance ha però continuato a parlare tenendo in mano il microfono che aveva usato, pur essendo microfonata. “Parla con questo, il gelato mettilo giù”, le ha detto la conduttrice di Domenica IN. Ed è a questo punto che è arrivato lo sfondone: “Eh, ma ca**o!”. Il pubblico che stava seguendo Domenica IN non ha potuto fare a meno di notare l’occhiataccia che Mara Venier ha rivolto alla Zanicchi, con tono serio e deciso ha detto: “Metti giù il microfono e ritorniamo a Paolo”.

Nel frattempo sui social, i tweets non sono mancati. E c’è chi ha fatto notare che Mara ha avuto parecchia pazienza nei confronti della Zanicchi: “Mara tra poco esplode, non credo possa sopportarla un’ora ancora“.