Sono pesanti le accuse di Aurora ad Armando: “Mi guarda e fa le corna a terra”

Aurora lancia pesantissime accuse contro Armando ma si fa finta di nulla e si finisce a tarallucci e vino come sempre

Quando il pubblico di Canale 5 pensa di aver visto le cose peggiori di questa stagione televisiva al Grande Fratello VIP e poi invece arrivano Armando e Aurora a Uomini e Donne. Che Piersilvio Berlusconi spenga la tv al pomeriggio, è cosa abbastanza nota. Del resto se hai un programma che va più ascolti di quelli in prima serata al pomeriggio, è chiaro che tu debba far finta di nulla. Il problema però nasce dal fatto che il pubblico vede tutto, anche gli eccessi di Uomini e Donne, che non mancano e non sono mai mancati. Se queste linee editoriali dovessero sempre valere, anche nel programma di Maria de Filippi, tanto non dovrebbe essere mostrato. E sia chiaro, la censura cancella praticamente la metà di quello che in realtà viene detto in quello studio ( oggi Armando è stato bippato per quasi 20 secondi consecutivi). Non basta, perchè ad esempio il pezzo con le accuse di Aurora nei confronti di Armando, poteva essere tranquillamente tagliato. Se ci sono dei problemi, se ci sono prove che dimostrano accuse come quelle che la Tropea ha mosso a Incarnato, si vedono i filmati, si indaga e si prendono delle decisioni. Perchè altrimenti si parla del nulla. O meglio, di cose molto gravi che poi finiscono a tarallucci e vino con Tina e Gianni che sdrammatizzano per salvare il salvabile. Ma se Armando le corna, sempre che sia vero, le avesse fatte a una dama che non sta antipatica a Gianni e a Tina, come sarebbe andata a finire?

A Uomini e Donne il corna gate finisce a tarallucci e vino

Finisce quindi la questione con Maria che dice che i filmati non ci sono. Con Gianni e Tina che continuano a fare le corna e con Aurora che non dice nulla o meglio, non viene più inquadrata in nessun momento. Chi glielo abbia fatto fare di continuare a stare in quello studio, resta chiaramente un mistero, visto quello che era successo in passato. Ma questo non significa che debba subire quel genere di vessazioni, sempre che ci siano state perchè sembra essere la sua parola contro quella di Armando. Come avrà capito in questa registrazione, è una battaglia contro i mulini a vento.