Gianni Sperti attacca Silvia: “Sei vuota, anche chi non lavora ha il diritto di innamorarsi”

Sono durissime le parole di Gianni Sperti contro Silvia nella puntata di Uomini e Donne del 3 aprile

Puntata parecchio infiammata quella di Uomini e Donne del 3 aprile, in particolare nel momento in cui si è parlato della storia tra Silvia e Marko. Tra i due le cose non sono andate bene e la dama ha deciso di interrompere la frequentazione. Molto è dipeso dal fatto che Marko, sta affrontando un momento delicato della sua vita e in questo periodo non lavora. Silvia ha spiegato che preferirebbe avere al suo fianco una persona che ha una certa serenità, il fatto di non lavorare crea delle problematiche e lei, dopo anni e anni di sacrifici, vuole adesso godersi in modo sereno quello che ha costruito. Il discorso però da tutti è stati spostato sul denaro. E infatti Silvia è stata attaccata perchè a detta dei presenti, Gianni Sperti in particolare, la questione è determinata dai soldi. Anche Marko ha spiegato che a suo dire, Silvia ha voluto chiudere perchè è in difficoltà economica e si è chiesto se allora una persona con le tasche vuote, non debba amare o essere amato. Silvia ha spiegato che il ragionamento è molto più ampio e non si lega solo al denaro.

Ad attaccare la dama è stato in particolare Gianni Sperti, che non ha gradito le parole della donna e l’ha accusata di essere superficiale e vuota. Il pubblico a casa va detto, si è invece schierato dalla parte di Silvia. Soprattutto le donne hanno dimostrato di comprendere le ragioni di una signora che ha lavorato, ha trovato una sua stabilità e adesso vuole una persona che migliori il suo presente, non che le arrechi ansie o preoccupazioni. Perchè questa è l’età per vivere altro.

Le parole di Gianni Sperti contro Silvia

Gianni ha invece attaccato Silvia e ha detto: “Trovo questo discorso di una tristezza infinita, sei una donna veramente vuota. Mi dispiace c’è tanta gente in Italia che non ha lavoro che ha il diritto di innamorarsi. Questo discorso che fai tu è un contratto, una trattativa, trovare un uomo che ha dei requisiti”.

Gianni ha accusato Silvia di essere solo alla ricerca di un uom con cui sistemarsi mentre Marko continuava a ribadire che avrebbe fatto il possibile per incontrarla o vederla: “Sono un uomo che ha lavorato 37 anni in fabbrica e non voglio farmi mantenere da nessuno. Se non ho i soldi del biglietto del treno per venire da te li trovo, tranquilla”. Gianni ha anche sottolineato che in questo momento in Italia ci sono tantissime persone nella stessa situazione economica di Marko e che meritano di avere un amore nella loro vita.

Silvia si è detta amareggiata perchè non pensava di essere fraintesa su questo argomento e non ha nascosto con Maria il suo malcontento. Gianni ha invece augurato a Marko di trovare presto sia un lavoro che una donna che lo ami davvero.