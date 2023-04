Silvia chiude con Marko perchè non ha un lavoro e lei vuole serenità: il pubblico la comprende

Il discorso di Silvia che vuole al suo fianco un uomo che abbia una certa stabilità e una vita tranquilla trova il pubblico a casa in accordo con le sue parole

A dispetto di quello che è successo oggi in studio, nella puntata di Uomini e Donne del 3 aprile, il pubblico a casa, ha invece espresso pareri a favore di Silvia. La dama oggi è stata al centro delle polemiche, sotto bersaglio in particolare da parte di Gianni Sperti che l’ha accusata di essere una brutta persona per via della decisione presa con Mirko. Ma che cosa è successo? La dama, nella passata settimana, aveva tenuto Marko, dicendo di non essere attratta da lui fisicamente ma di esser stata colpita dalle parole del cavaliere arrivato in studio per conoscerla. Silvia e Marko sono usciti ma le cose non sono andate bene. A detta di Marko, il motivo sarebbe legato ai soldi. L’uomo infatti ha detto a Silvia che in questo momento ha dei problemi, che non sta lavorando. Vive quindi una situazione non semplice e anche questo ha contribuito a raffreddare i rapporti con la donna. Silvia oggi ha dato le sue spiegazioni e ha ribadito dei concetti importanti. Lei non ha bisogno di nessuno per mantenersi ma allo stesso tempo, arrivata a questa età, dopo una vita di sacrifici e di rinunce che in passato ha già dovuto fare, vuole al suo fianco una persona che le permetta di stare serena. Non vuole accollarsi i problemi di qualcuno che sta ancora conoscendo e quindi preferisce mettere fine alla frequentazione. Marko l’ha accusata dicendo che una persona con le tasche vuote merita di essere amato e di poter amare. Il ragionamento di Silvia è andato oltre e infatti la donna, con le sue argomentazioni ha convinto anche il pubblico a casa che si è schierato dalla sua parte. Basta infatti leggere i commenti sui social per scoprire i pareri delle spettatrici e degli spettatori all’ascolto.

Il caso Silvia e Marko a Uomini e Donne

Sulla pagina Fb di Uomini e Donne, i commenti sono tanti, c’è chi scrive: “Le ragazzine che non hanno esperienza quando sono giovani si imbarcano con le sbandate dell’amore quando si è grandi dopo tanti sacrifici rinunce e le vicissitudini che si devono affrontare senza la stanchezza e la voglia di dire basta ho bisogno di stare serena ha ragione Silvia vuole l’amore ma anche serenità“. E ancora: “Ha ragione Silvia, non se la sente di stare con lui, ma non perché non ha un soldo, ma perché non l’ha coinvolto più di tanto… Quel Gianni che da sempre conclusioni affrettate è lascia passare messaggi non veri“. E un altro commento: “La verità è che qualunque cosa dicano o facciano non va mai bene, a parte i soliti quattro a cui tutto è dovuto. Silvia cmq per me ha ragione, perché inutile negarlo avere una serenità economica, anche minima, nella vita fa tanto“. Ce n’è per tutti i gusti: “Brava Silvia, Gianni sperti darglieli tu i soldi che prendi li seduto nella poltroncina. a Marko“. A dispetto di quanto si poteva pensare quindi, il pubblico a casa ha empatizzato con Silvia comprendendo a tutto tondo il suo ragionamento che non si basava solo su una mera questione economica.